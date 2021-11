Football : le Grand Sud à la peine

Trois formations qui étaient en déplacement, dilanche après-midi et qui se sont inclinées.

Le Sud FC a été lourdement dominé par le FC Balagne sur le score sans appel de 6 buts à 0.

La JS Bonifacio, après sa première victoire de la saison une semaine auparavant, s'est inclinée 3 buts à 0 sur la pelouse du GFCA.

Enfin les Moustiques de René Lobello on perdu sur le terrain de la Casinca par le plus petit écart 1 à 0.

Dix buts encaissés et pas un seul marqué, un dimanche à oublier au plus vite pour les représentants du Grand Sud en difficulté en cette première partie de compétition.





En régional 2, le championnat faisant relâche, la SVARR était au repos, alors qu'en Régional 4, Solenzara, qui accueillait Lupinu, a baissé pavillon 1 à 0.





Le championnat de Régional 1 de Futsal donnait lieu samedi au complexe du Prunellu au derby de l'extrême sud entre l'ASPV et le voisin de Bunifaziu Futsal. Un score de parité prolifique de 5 à 5 a sanctionné ce débat entre les Moustiques et les joueurs de la Cité des Falaises.

Du côté des féminines, la SVARR, qui rendait visite au SCB, a enregistré une très lourde défaite 8 à 0, alors que de son côté, l'ASPV s'est imposée en déplacement face au GFCBL 3-0.