Football jeunes - Porto-Vecchio et Bonifacio vainqueurs à Sainte-Lucie

Samedi matin, e Sud FC organisait sur la pelouse synthétique du stade Gaby Muzy son tournoi concernant la catégorie U11. Seize formations prenaient part à ce rendez-vous dont la première partie consistait en une phase de poules qui permettait aux meilleures équipes de se qualifier en Excellence et pour les suivantes en Honneur. Au niveau des quarts de finale Excellence , la JS Bonifacio I, le Sud FC I ainsi que les formations I et II de l'ASPV se qualifiaient pour le dernier carré. Des demi-finales où la JSB éliminait le Sud sur le petit score de 1-0, alors que l'ASPV I dominait plus largement l'ASPV II 4-0.

La finale prenait l'allure d'un derby de l'extrême sud entre Bonifaciens et Porto-Vecchiais qui tournait à l'avantage de la relève des Moustiques 2 buts à 0.

Au terme des demi-finales Honneur, qualification de la JSB II sur le FC Balagne II 2-1 et du FC Oriente aux dépens de l'ASPV III 2-0.

La finale consacrait la JSB qui s'imposait 2 à 0 sur le FC Oriente.