Football : dotation de 25 000 € de la Ligue Corse de Football à ses clubs

«Consciente des difficultés de nos clubs dans cette crise sanitaire, de leur manque de ressources, la Ligue Corse de Football a décidé de leur venir en aide » explique Dominique Basteri, président délégué de la LCF. En effet suite à la pandémie, au confinement, les clubs amateurs ont énormément souffert financièrement, les rentrées d’argent ne se faisant plus. «Sur les 50 000 € dont Nike, l’équipementier officiel de la FFF, dote chaque année notre ligue en équipements, nous avons décidé de reverser la moitié aux clubs de l’île. Ainsi chaque club, en fonction de ses résultats, de ses participations aux championnats, se verra remettre des ballons. Cela peut représenter jusqu’à 50 ballons pour un club. Une opération qui sera probablement renouvelée l’an prochain».



Tous les clubs, y compris les corpos, les vétérans, les clubs de futsal, seront donc dotés de ballons d'ici quelques semaines. «L’achat des ballons est un gros budget pour un club » souligne Serge Fity, le président de l’AS Piève di Lota. «Pour nous c’est un beau cadeau car le Covid rend cette période difficile.



Cette dotation de ballons vient en complément des aides du fonds de solidarité de la FFF pour les clubs amateurs. Chaque club amateur percevra 10€ par licencié (7 € de la FFF et 3€ de la LCF). Cette aide financée par la FFF, les ligues et les districts sera créditée sur le compte des clubs concernés à partir du mois de juillet. Les clubs s’inscrivent par le biais d’un questionnaire en ligne pour bénéficier de ce fonds.





Si le club de la Piève di Lota ne fait pas souvent la une des journaux, ses résultats sont pourtant à souligner. «Nous avons misé depuis des années sur une politique de jeunes. On avait l’an passé 274 licenciés et si notre équipe première vient de monter en Régional 2, on a aussi de nombreuses équipes de jeunes qui se distinguent, bien encadrées par une quinzaine d’éducateurs. On figure parmi les meilleurs clubs insulaires en ce qui concerne les résultats, avec des équipes dans toutes les catégories. Deux fois notre équipe des U17 s’est hissée en championnat national et nos U18, en remportant le championnat l’année qui vient de s’écouler, participeront au championnat U19 nationaux cette saison, avec 80% de joueurs formés au club ».