Football : de sacrés chocs pour le 5e tour de la Coupe de France

Le tirage
FC Borgo (N2) – FC Balagne (N3)
AS Ghisonaccia Prunelli (R2) – USC Corte (R1)
FC Ponte-Leccia Morosaglia (R4) ou AS Porto Vecchio (R1)* – AS Furiani Agliani (N2)
Gallia Club Lucciana (N3) – Gazélec FC Ajaccio (N3)
* Le match se jouera ce dimanche 5 octobre à 15h
