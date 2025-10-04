CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Festival Arte Mare à Bastia - Élisa Timotei expose l’amour, Laetitia Brighi le danse 04/10/2025 Grand banditisme en Corse: "Mimi" Costa acquitté pour l'assassinat d'Antoine Francisci, condamné pour association de malfaiteurs 03/10/2025 À l'Assemblée de Corse, le dossier de la gestion de l'eau fait des remous 03/10/2025 Le Sporting cale encore à domicile (0-0) face à Dunkerque) 03/10/2025

Football : de sacrés chocs pour le 5e tour de la Coupe de France


Philippe Jammes le Vendredi 3 Octobre 2025 à 08:06

La Ligue Corse de Football a procédé jeudi soir au tirage au sort du 5e tour de la Coupe de France. Au programme du 11 octobre, 2 chocs : Borgo – Balagne et Gallia Lucciana- GFCA



Football : de sacrés chocs pour le 5e tour de la Coupe de France
Le tirage
FC Borgo (N2) – FC Balagne (N3) 
AS Ghisonaccia Prunelli (R2)  – USC Corte (R1) 
FC Ponte-Leccia Morosaglia (R4) ou AS Porto Vecchio (R1)* – AS Furiani Agliani (N2) 
Gallia Club Lucciana (N3) – Gazélec FC Ajaccio (N3)

* Le match se jouera ce dimanche 5 octobre à 15h
 





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos