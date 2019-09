Football américain à Bastia, les Mohawks cherchent de nouvelles recrues !

Il y a trois ans Daniel Vittini s'est lancé un défi : reformer un club de Football américain à Bastia. Connu sous le nom de I Patriotti ou des Panthers, c'est en 2016 que Daniel Viti reprend les rênes du club bastiais maintenant appelé Mohawks (du nom d'une tribu indienne des Iroquois).

Aujourd'hui le club compte 90 licenciés dont 65 joueurs, 3 coachs et 3 arbitres régionaux.



Dès les années 80, des clubs de football américain se créent en Corse. Pendant quelques années Bastia, Ajaccio, Corte et Calvi ont tous une équipe. Peu à peu les clubs de Corte et Calvi disparaissent.

Associés pendant une année aux Guerrieri d'Ajaccio pour ne former qu'un, les Mohawks sont depuis plus d'un an le seul club corse en championnat régional D4.





Tous les 15 jours de décembre à mai, les joueurs bastiais se déplacent pour affronter les les équipes du championnat interrégional Corse-Paca dont ils font partie. Cette année le club vise la D3, un niveau national.





A partir de septembre le club accueille les jeunes joueurs amateurs ou expérimentés à partir de 15 ans, pour s'entraîner au stade d'Erbajolo le lundi soir. Les équipes de football américain se composent de 25 à 30 joueurs alors le à besoin de vous.



Pou en savoir plus, vous pourrez rencontrer l'équipe des Mohawks le 14 septembre 2019 à la fête du Sport à Bastia



Crédit photos : Elena Padovani