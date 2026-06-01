Football U16. La Squadra Corsa remporte la Beranu Cup… dans la confusion

Sardaigne - Squadra Corsa - 0-3



Stade Villacidro

Spectateurs 500

Buteurs : Nicolai (X2) et Bornat pour la Squadra



Squadra Corsa : Laborie, Cristofari, Campisi, Costa, Bark, Cheutin, Cahuzac, Nicolai, Bornat, Valentini et Preziosi puis Giordani, Descendiez, Multari, Barthelemy, Foucher, Bugeja, Chirigoni. Entraineur : Anthony Lippini et Micka Vendasi.

Faute de match senior cette année, André Di Scala, le Président de la Squadra Corsa, et les dirigeants insulaires avaient répondu positivement à l’invitation de la Sardaigne pour y disputer un match amical U16 avec la présence également de Cap-Vert, nation FIFA par ailleurs qualifiée à la Coupe du Monde 2026.





Après avoir remporté largement leur premier match face au Cap-Vert (5-2) grâce à deux doublés de Nicolai et Cheutin ainsi qu’un but de Preziosi, les jeunes insulaires étaient opposés en finale à leurs homologues sardes, qui s’étaient imposés préalablement 4-0 face au Cap Vert. Composée de joueurs du SCB, de l’ACA, du GFCA, de la JSA et du FJEB, la Squadra Corsa prenait le dessus grâce à un doublé de Nicolai , encore lui, avant que Bornat, le talentueux joueur offensif du Sporting n’efface définitivement les espoirs sardes.



La rencontre interrompue à la 62e



Vexés par l’ampleur du score à domicile, les Sardes musclaient leur jeu et l’arbitre de la rencontre expulsait d’ailleurs l’un d’entre eux. Un carton rouge qui avait du mal à être accepté par le banc italien et qui provoquait un attroupement sur le terrain, celui là-même qui avait déjà vu une bagarre générale devenue virale sur les réseaux sociaux entre Cagliari et le CA Bastia, il y a quelques années de cela. Finalement, le match était définitivement interrompu et la Squadra Corsa déclarée logiquement vainqueur du tournoi.



« Nos jeunes, nés en 2011, ont été impressionnant de maitrise face à une équipe disposant pour la plupart de joueurs de 2010 » déclarait André Di Scala, le président heureux de la Squadra Corsa. « Il n’y avait pas d’Ajaccio ou de Bastia mais une seule équipe sur le terrain, dont la plupart évoluent en championnats nationaux même si il y avait également des joueurs habitués au championnat régional. Nos gamins ont fait honneur au football corse. Il faut leur donner leur chance ».

