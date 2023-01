Football Régionale 1- Rendons à la SVARR et au SCB ce qui leur appartient

Nous sommes bien d'accord que l'on parle de football et donc de contacts, mais de là affirmer que " l'on a envoyé du bois" et que "l'arbitre a semblé débordé" comme cela a pu être rapporté sur les réseaux sociaux et dans une émission radio, il y a quand même une limite à ne pas franchir.





Il y a bien eu des débordements mais par le flanc droit et gauche par des joueurs qui ne manquaient pas de qualité.





C'était un bon match de Régionale 1 avec un carton jaune pour la SVARR et trois pour le SCB si l'on suit le raisonnement des "présents absents" dans les tribunes cela reviendrait à dire que ce sont les Bastiais qui, il est vrai dans cette période hivernale, auraient fait du bois.

Cela n'est ni dans l'ADN, ni dans l'ambition de cette équipe qui possède bien des arguments et n'a guère besoin de cela pour s'imposer, comme elle a su le faire si souvent lors de ce cycle aller.





Quant à la SVARR, tout récent promu au sein de l'élite régionale, elle a démontré, tout au long de cette première partie de la saison, qu'elle avait, elle aussi, les arguments nécessaires pour faire partie de ce haut de tableau. Dans tous les cas les deux équipes ont donné une belle image du football amateur. Quant au fait de savoir si on fait du bois à Propriano c'est aussi une certitude on coupe bien du bois dans le Valincu, mais malgré mon grand âge et ma vue basse je n'ai pas vu de coupe au stade Jacky Santucci, ni même entendu le moteur des tronçonneuses.





Mais il est vrai que je peux me tromper, que l'erreur est humaine, seule la persévérance est diabolique. Pour celles et ceux qui le souhaitent les dirigeants de la SVARR mettent à disposition des personnes intéressées les images de cette rencontre.