Football National 3 : vanqueurs de Fos (3-1), les Cortenais ont « mérité le maillot »…

Stade Santos Manfredi. Corte bat Fos : 3-1 (mi-temps : 2-0).

Buts : Boussemart (1e et 32e sp) et Tamboura (50e) pour Corte ; Djahafi (67e) pour Fos.

Avertissements : Sodini (33e), Machado (40e) à Corte ; Rbaiti (32e et 70e) et Bacar (40e).

Arbitres : M. Hingrand assisté de MM. Canale et Da Costa.





Corte

Luciani, Menozzi, Perotto, Machado, Sodini, Ait Bassou, Boussemart, Marietti, Tamboura, Trojani-Orsoni, Fanni, Colombani, Rimane, Fonovich, Santelli, Segarel.





Fos

Dia, Cesco, Bande, Rbaiti, Kwasnik, Douhet, Faye, Bacar, Ewagninon, Akeb Daoud, Ribeiro, Secleppe, Ugiagbe, Diakhite, Djahafi, Marziano.





Peut-être boostés par cette banderole, les Cortenais attaquaient cette partie le pied au plancher face au deuxième de ce championnat, Fos en l’occurrence. Et ils trouvaient la faille dans les premières secondes. Rbaiti avait du mal à dégager la balle sous la pression de Tamboura qui pouvait récupérer et donner en retrait à Boussemart dont le plat du pied trouvait le petit filet de Dia : 1-0. Dans la foulée c’est Trojani-Orsoni qui s’essayait au tir, mais sa frappe à ras de terre fuyait le cadre de Dia. Les Cortenais étaient bien dans leur match mais il fallait une superbe détente de Luciani pour détourner en corner une frappe de Ribeiro (23e). Deux minutes plus tard, les hommes de Faderne étaient de nouveau à l’attaque. Un une-deux entre Tamboura et Boussemart mettait en difficulté Dia. Heureusement pour lui, Tamboura était trop court à la réception du centre de Boussemart.

Les Fosséens tentaient de reprendre du poil de la bête en se portant de plus en plus dans le camp cortenais. Le tir de Cesco, servi par Bande, était contré par le dos de Menozzi. Sur le contre parti de la gauche avec Fonovich, Perotto pouvait entrer dans les 16 mètres et il était déséquilibré par Rbaiti. L’arbitre n’hésitait pas une seconde pour siffler le penalty que transformait Boussemart d’un superbe contre-pied : 2-0. Perotto était même à deux doigts d’inscrire le 3e but cortenais à une minute de la pause, mais sa frappe passait de très peu à côté.