Football National 3 - Corte redresse la barre

Stade Santos-Manfredi de Corte. Corte bat Villefranche 2-1 (mi-temps : 1-1). Arbitres: M. Keita assisté de MM. Djelassi et Manbrini.

Les buts: Santelli (30e) et Segarel (89e) pour Corte; Barry (45e) pour Villefranche.



Corte

Barralini, Agostini, Perotto, Machado, Ait Bassou, Ait Yahya, Tamboura, Marietti, Fanni, Trojani-Orsoni, Santelli, Sodini, Colombani, Baldovini, Segarel, Kahnon.



Villefranche

Blois, Ouedraoggo, Scaniglia, Dao Castellana, Core, Delerue, Berthomier, Torres, Barry, Pastorelli, Etoughe, Mze Ali, Abou Kaiev, Jemaguer, Peirano, Bagliari.



C'est une formation cortenaise fortement diminuée qui affrontait Villefranche ce samedi soir à Corte. En effet, Luciani, Dimitri Menozzi, Boussemart et Fonovich étaient suspendus, tandis que Romane et Raphaël Menozzi sont toujours blessés.

Mais les remplaçants ont fait le boulot à l'image du jeune Barralini qui avait la lourde tâche de remplacer Jacques-André Luciani dans les buts.

Corte restait sur deux victoires consécutives dont une à Eccica en coupe de Corse. Et un match en retard à jouer puisque la semaine dernière la rencontre face à Alès n'a pu se jouer en raison des mauvaises conditions météo. Les Cortenais entraient rapidement dans le match en étouffant littéralement leurs adversaires qui ne parvenaient pas à s'approcher des buts de Barralini. Les protégés de Faderne se créaient de belles opportunités par Santelli et trouvaient finalement l'ouverture à la 30e minute.

Sur un corner de Trojani, Machado au premier poteau déviait au second poteau pour le plat du pied de Santelli: 1-0.

Tamboura était tout prêt d'inscrire un second but dix minutes plus tard mais sa reprise au point de penalty passait de peu à côté. Deux faits de jeu importants auraient pu compliquer la tâche des Cortenais puisque l'arbitre ne sifflait pas deux penaltys flagrant sur un tacle appuyé sur Santelli, et le deuxième sur une main évidente d'un défenseur dans sa surface. Et la seule incursion des visiteurs fut conclue par un but de Barry qui trouvait l'égalisation. Pourtant le but était entaché d'une faute sur Fannie...





De retour des vestiaires Villefranche reprenait du poil de la bête, mais Corte et Barralini veillaient au grain. Santelli se créait une nouvelle occasion à l'heure de jeu , mais il fallait attendre la 89e minute et le but de Segarel, bien lancé par Ait Yahya, pour que Corte scellé une troisième victoire d'affilée.

Une bien belle opération pour l'USCC d'autant que Villefranche restait sur six victoires et un nul!

La prochaine journée verra les Cortenais se déplacer au Cannet. Ils enchaîneront un deuxième déplacement le 1er mars pour jouer leur match en retard face à Alès.