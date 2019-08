Football National 2 : Le SCB ouvre samedi face à Reims !

Le club du président Ferrandi se veut ambitieux cette saison 2019/2020 avec l’objectif d’accéder au N1 en mai prochain. A cet effet le SCB s’est renforcé avec des joueurs ayant le niveau et susceptible d’étoffer l’effectif existant qui a donné satisfaction l’an passé. Comme il le souhaitait l’entraîneur Stéphane Rossi a pu conserver 80% de l’effectif de l’an passé d’où, à ce stade de la compétition, une certaine cohésion qui devrait permettre un bon départ. Seul bémol, le départ du buteur Benjamin Santelli (Chambly, L2) qui pour l’heure n’a pas été vraiment remplacé. « On est conscient qu’aujourd’hui on est plutôt faible dans le secteur offensif et on s’en est aperçu lors des matchs amicaux cet été » souligne St. Rossi. «Un attaquant devrait bientôt nous rejoindre. Pour l’heure on fera avec notre effectif sachant que des joueurs comme Massoni ou Etshimi qui ont très peu joué l’an passé ne sont pas encore au top de leur forme ».



Le technicien fera aussi appel aux jeunes comme Sofiane Belle. « Les jeunes doivent prouver qu’ils ont leur place ou prendre celle de cadres. Ils doivent montrer leurs valeurs, leur potentiel ».



Un départ donc à « la maison » après une bonne préparation, conforme à celle envisagée, selon St.Rossi, avec la réception de la réserve du Stade de Reims ce samedi à 18h. «Je pense que pour la montée nos concurrents directs seront Sedan et Mulhouse. On fera un 1er bilan après nos 8 premiers matchs. Si on arrive à remporter nos 5 victoires à domicile et glaner quelques point à l’extérieur, on sera dans le bon tempo ». Pour cette rencontre contre Reims, le groupe ne devrait pas être très éloigné de celui qui a remporté la Coupe de Corse samedi dernier. Le coach communiquera celui-ci en fin de soirée.



CNI a assisté à la conférence de presse de Stéphane Rossi ce vendredi matin..