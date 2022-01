Football N3 : Corte s’offre Cannes, 1-0

Philippe Jammes le Dimanche 16 Janvier 2022 à 14:59

Belle performance pour l’US Corte ce dimanche après-midi. En recevant le 3ème de la poule et un des favoris à l’accession à la N2, les « montagnards », 10èmes au classement s’attendaient à une rencontre difficile (match en retard de la 10ème journée). En marquant en tout début de 2ème mi-temps et assurant ensuite leur petite avance avec leurs qualités, les Corses ont remporté une précieuse victoire qui arrange quelque peu leurs affaires au classement alors que la première place tendait les bras aux azuréens. Un résultat qui fait bien sûr l’affaire de Furiani, seul leader et auteur d’un bon match nul samedi au Cannet, et le Gallia, 2ème. Mercredi dans le cadre de la mise à jour du championnat, derby à Ajaccio entre la réserve de l’ACA et l’US Corte.



N3 Groupe Méditerranée

13ème journée

Cannet Rocheville 1 - 1 AS Furiani Agliani

Gallia Lucciana - Mandelieu reporté

Corte 1 - 0 Cannes

FC Côte Bleue Reporté GFCA

AC Ajaccio – Corte (mercredi 19 janvier)