Football N3 - Beaucaire ruine les espoirs de maintien de Corte

Stade Santos-Manfredi de Corte. Beaucaire bat Corte 2-1 (mi-temps: 2-0).

Buts pour Corte : Segarel (52e)

Pour Beaucaire : Nkouka Majella (40e), Kurang Makala (45e)

Arbitres: M. Beneteau, assisté de MM. Oukhattou et Bisio.

Avertissements : Machado (90e) à Corte; Souare (34e) et Chaib (80e) à Beaucaire.





Corte

Barralini, Menozzi, Perotto, Machado, Romane, Ait Yahya, Marietti, Ait Bassou, Segarel, Boussemart, Santelli, Sodini, Colombani, Fanni, Trojani-Orsoni, Tamboura.



Beaucaire

Kedvesi, Souare, Karamoko, Benaissa, Traoré, Hsissane, Chaib, Tamba, Karang Makala, Akhal, Nkouka Majella, Idée, Bertil, Bah, Yattara.



Corte avait le dos au mur au coup d'envoi de cette rencontre qui se jouait à une heure bien inhabituelle, puisqu'à midi! Et le public, attendu nombreux pour soutenir les "verts" avait forcément déserté les travées du stade Santos-Manfredi... Pour autant, les Cortenais entamaient de la meilleure des façons cette partie en imposant un pressing haut et en se montrant conquérants. Les premiers sur tous les ballons, les hommes Faderne ne tardaient pas à solliciter le portier adverse. La frappe de Segarel n'était malheureusement pas assez appuyée pour tromper Kedvesi 5e). Contenu dans son camp, Beaucaire attendait le contre. Celui-ci arrivait à la 8e. Kurang Makala filait sur le côté gauche, rentrait pour Nkouka Majalla qui ouvrait trop son pied. Heureusement pour les Cortenais ! Boussemart se créait ensuite deux belles opportunités, mais était contré par la défense Beaucairoise. Il était encore à la baguette à la 12e. Son centre trouvait la tête de Segarel et il fallait une superbe claquette de Kedvesi pour éviter au cuir de finir au fond des filets ! Les Cortenais maintenaient un pressing haut, mais pêchaient dans la finition comme à la 20e où la frappe de Boussemart fuyait la cage de Kedvesi. On assistait peut-être au tournant du match à la 25e avec la sortie sur blessure de Menozzi. Blessé à la cuisse, le défenseur central, au four et au moulin jusque là, était contraint de laisser sa place. Sur un corner de Boussemart, Ait Yahya tentait la volée, mais sa frappe était renvoyée par la défense. Kurang Makala filait en contre sur le côté droit, décalait Akhal au centre qui frappait instantanément. Barralini pouvait renvoyer du pied, mais Nkouka Majella, en embuscade, trouvait l'ouverture : 0-1. À cinq minutes de la pause Boussemart sur corner trouvait la tête de Segarel qui déviait pour Marietti dont la volée était renvoyée du bout du pied par Souare. On sentait que toutes ces occasions manquées par les Cortenais devaient se payer cash. Et c'est ce qui arrivait à la 45e. Akhal lançait Kurang Makala dans la profondeur. Il se présentait devant Barralini qui ne pouvait rien faire sur la frappe croisée: 0-2. C'était un sacré coup de massue pour les Cortenais juste avant la mi-temps.



Mais les Cortenais revenaient sur la pelouse avec les mêmes intentions qu'en première période. Marietti frappait au-dessus à la 46e et Segarel permettait à Corte de revenir dans le match à la 52e. Bien lancé par Boussemart, Segarel filait au but et prenait Kedvesi à contre-pied : 1-2. Corte poussait pour trouver l'égalisation, mais la tête de Boussemart passait au-dessus à la 54e. Il était encore tout prêt d'égaliser à la 66e, mais sa frappe était claquée en corner par Kedvesi! Sous pression, Beaucaire réagissait à la 75e. Le corner de Souare trouvait Karamoko. Sa tête trouvait la transversale de Barralini qui pouvait finalement s'emparer du ballon. Beaucaire réclamait le but et expliquait à l'arbitre que le ballon avait franchi la ligne. M. Beneteau restait impassible et sifflait une faute en faveur des Cortenais. Corte lançait toutes ses forces dans la bataille, mais ni Segarel, ni Boussemart ne parvenaient à trouver la faille.

Les Cortenais s'inclinaient finalement sur ce score de 2-1 et voyaient leurs espoirs de maintien s'envoler...

À moins d'un miracle à 4 journées de la fin!