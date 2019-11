Football N1 : battu par Bourg-en-Bresse le FCBB n’y arrive plus à domicile

Le coup d’envoi revenait aux Bressans mais ce sont les rouges du FCBB qui se portaient d’entrée en action avec une tête de Odzoumo mais largement à coté des buts du gardien visiteur Pichot. Les bleus répliquaient par un tir de Sacko qui passait lui aussi bien loin des cages de Milosavljevic (3ème).

Sacko qui remettait ça à la 6ème. Un bolide des 25 m au ras du montant gauche de Milosavljevic.

Les visiteurs obtenaient ensuite un bon coup-franc à l’entrée de la surface corse. Boujedra obligeait Milosavljevic à une belle parade (7ème) pour sauver son but.

Entame plutôt délicate donc pour les protégés du président Emmanuelli qui commençaient enfin à entrer dans le match au quart d’heure de jeu. Face à la solide défense burgienne les Odzoumo, Penneteau et Ouadah avaient toutefois bien du mal à trouver l’ouverture.

Les visiteurs reprenaient vite leur emprise sur le jeu et sur une rapide attaque, Boujedra se retrouvait seul devant Milosavljevic, glissant le ballon dans les filets (22ème). 0 – 1

Piqués au vif les bastiais répliquaient aussitôt par une belle ouverture de Odzoumo pour Cropanese dans la surface mais ce dernier, alors qu’il armait son tir, voyait revenir sur lui Romany qui mettait le ballon en corner (23ème). Un corner qui ne donnait rien. Le suivant, à la 29ème, connaitra un meilleur sort.

Traoré le jouait de la gauche et à la réception, au point de penalty, Odzoumo du plat du pied trompait Pichot. 1 – 1.

Les joueurs de Jean-André Ottaviani laissaient venir leurs adversaires pour mieux les contrer avec les rapides Ouadah et Cropanese.

Et sur un contre, à la 38ème, Bilingi qui s’était invité sur le côté droit de la surface bressanne faisait trembler le petit filet de Pichot.

A la 40ème, les rouges obtenaient un bon coup–franc aux 25 m mais Cropanese tirait trop mollement à ras de terre pour tromper Pichot.

Faisant bien circuler le ballon les visiteurs faisaient souffrir la défense corse. Mais en cette fin de première période ce sont les locaux qui avaient le ballon de but avec une belle percée de Traoré dans la surface adverse. La défense bleue tardait à dégager et Ouadah, plein de malice, de la tête tentait de tromper Pichot.Vigilant ce dernier captait bien le cuir.

1 – 1 c’était le score à la mi-temps.





A la reprise, les visiteurs étaient les plus prompts à se remettre dans le jeu avec des banderilles de Boujedra et Nabab (46ème).

Sur un contre, les Corses héritaient d’un coup-franc dans l’angle droit de la surface bressane. A la manœuvre Ouadah mais la défense visiteuse renvoyait le ballon (49ème)

Le jeu était rapide et le ballon filait d’un camp à l’autre.

Sur un coup-franc de Traoré à la 59ème, les Borgais obtenaient un corner. Tiré de la gauche par Cropanese, le ballon était repris par Ouadah mais Pichot se couchait bien.

Ce sont finalement les bressans qui allaient reprendre l’avantage. A la 72ème sur centre de la gauche de Boujedra, Anani reprenait de la tête au deuxième poteau, Milosavljevic ne pouvait contrer et le ballon finissait dans ses filets. 1 – 2

Les Corses poussaient pour égaliser mais s‘exposaient aux contres de leurs adversaires.

Ils pousseront en vain. Le FCBB s’inclinait une nouvelle fois sur sa pelouse.







La réaction de J.-A. Ottaviani, entraîneur du FCBB

« On aurait pu arracher le match nul face à cette très bonne équipe de Bourg avec un peu plus de rigueur. Plus que la défaite, ce qui me gêne ce soir c’est l’état d’esprit de l’équipe. On n’a pas tout donné. On a senti une équipe résignée, défaitiste même avant de prendre le 2ème but. Ca me gêne beaucoup. On va travailler. »





Feuille de match

13ème journée de National

FCBB 1 - 2 F Bourg en Bresse Peronnas 01 (1-1)

Complexe de Borgo

Pelouse synthétique bon état

Temps : pluvieux

Spectateurs : environ 250



Arbitre centre : Sylvain Palhies

Arbitre assistant 1 : Grégoire Valleteau

Arbitre assistant 2 : Nicolas Aimar



Buts : Boujedra (22ème) – Anani (72ème) pour Bourg en Bresse

Odzoumo (29ème) pour FCBB



Avertissements : Romany (50ème) – Lemb (58ème) pour Bourg



Bilingi (66ème)





FCBB : Milosavljevic – Bilingi – Durimel (c) – Hamdi – Traore (Foulon 76ème) – Ouadah – Doumbia – Cropanese – Odzoumo – Gueye – Penneteau.

Entr. : JA Ottaviani







F Bourg en Bresse Peronnas 01 : Pichot – M’Dahoma – Ndika – Lacour – Romany – Nirlo (c) – Sacko – Boujedra ‘Ribelin 86ème) – Khous – Nabab (Anani 66ème) – Lemb (Irep 90+2).

Entr. : Karim Mokeddem