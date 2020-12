Football N1 : Le FCBB termine l’année sur une défaite face à Laval (1-3)

Après une minute de silence à la mémoire de Gérard Houiller, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France, les Corses en noirs donnaient le coup d’envoi.

Mais ce sont les Lavallois qui se créaient la 1ère occasion par Taha qui à l’entrée de la surface de réparation corse adressait un bon tir qui passait juste à coté du montant gauche d’Escales.

Alors que les Borgais obtenaient un corner qui ne donnait rien, sur le contre, à la 5ème minute, Duponchelle lançait Taha au centre du terrain. Ce dernier brûlait la politesse à son défenseur et gagnait son duel face à Escales : 0 – 1. Douche froide pour les locaux.

Ceux-ci réagissaient par un tir de Buon des 25 m, mais largement au-dessus des buts de Sauvage.

L’égalisation les Corses l’obtenaient toutefois rapidement, à la 12ème minute. Récupérant un ballon sur le coté gauche, Umbdenstock lançait Isidor dans le couloir. L’attaquant du FCBB s’échappait et glissait le ballon sur le coté gauche de Sauvage venu à sa rencontre : 1 - 1

Les joueurs de JA Ottaviani prenaient alors le match à leur compte mais se mettaient en danger sur les contres extrêmement rapides des « tangos ».

21ème coup-franc de Duponchelle des 25 m sur la gauche. Escales boxait le cuir qui revenait dans les pieds de Taha qui reprenait instantanément mais Lajugie sauvait sur sa ligne.

Les Lavallois continuaient alors le pressing face à une défense corse plutôt fébrile.

Sursaut des Bastiais à la 25ème avec une belle occasion pour Durbant. A l’entrée de la surface, l’attaquant liftait son ballon qui frôlait le coin gauche de Sauvage.

Feu de paille car les Mayennais restaient les plus dangereux. A la demi-heure de jeu, Lajugie sauvait une fois de plus sur sa ligne sur un corner de Duponchelle repris au 2ème poteau par Ouadah, l’ancien du FCBB.

Après 10 bonnes minutes de flottement, les locaux reprenaient le contrôle du match, mais manquaient de finition pour inquiéter la défense visiteuse.

Les Tangos se montraient eux très dangereux sur coup de pieds arrêtés notamment les corners.

A la 40ème Isidor s’échappait de nouveau du centre du terrain sur une relance de Buon, et Carlier ne pouvait que fauter pour l’arrêter. Carton rouge pour le dernier défenseur lavallois.

Malgré 2 minutes de temps additionnel, le score n’évoluait plus.

1-1 c’était le score à la mi-temps.



En supériorité numérique, les Corses démarraient pied au plancher la 2ème période mais les Mayennais faisaient bonne garde autour de Sauvage.

Les contres lavallois étaient toujours dangereux et sur l’un d’eux, à la 57ème le gardien Escales crochetait Boudjemaa qui s’écroulait dans la surface. Penalty pour Laval. Robinet tirait en force et redonnait l’avantage aux visiteurs. (1-2).

Les Tangos qui avaient même la balle du break une minute plus tard par Robinet sur un tir tendu juste au-dessus de la transversale d’Escales.

Les Borgais étaient certes généreux dans l’effort mais trop brouillons face il est vrai à une bonne défense lavalloise.

A la 72ème les Corses étaient à deux doigts de se faire punir en contre par Ouadah qui, oubliant Robinet esseulé sur sa droite, voulait ajuster Escales mais le gardien du FCBB se détendait sur sa gauche pour capter le ballon

Ce n’était que partie remise puisque à la 75ème, Tre s’infiltrait sur la droite, dans la surface corse et servait idéalement Ouadah au point de penalty. Le tir croisé de ce dernier avait raison d’Escales (1 – 3).

Doumbia à la 81ème tentait bien de remettre ses équipiers dans le sens de la marche mais son tir des 25 m était bien capté par Sauvage.

Raoul avait l’occasion de réduire le score sur un centre de la droite de Lajugie à la 86ème minute mais sa tête décroisée frôlait la transversale de Sauvage.

Les locaux dominaient cette fin de rencontre sans pouvoir inquiéter les Lavallois et s’inclinaient 1 - 3.

Déception du coté du FCBB mais défaite logique.



Réaction de l’entraineur du FCBB, JA Ottaviani : «On a fait une 1ere mi temps intéressante même si on fait une erreur en tout début de match. Après la mi-temps est équilibrée. On retombe dans nos travers en 2ème mi temps et après on s‘effondre. Ca devient lassant. On a l’impression que les consignes ne sont pas comprises. Les consignes sont de ne prendre aucun risque en défense et malheureusement on se met en situation de se faire battre. Aujourd’hui je suis fatigué de répéter toujours la même chose. On ne peut pas continuer comme ça. On se met en danger au classement après ces 3 défaites consécutives. On va partir en vacances, se vider la tête et revenir dans de meilleures conditions. Y a pas mort d’hommes mais faut se remettre au travail ».







Feuille de match

16ème journal de N1

FC Bastia Borgo 1 - 3 St. Laval (1-1)

Complexe Sportif de Borgo : Stade Paul Natali

Pelouse synthétique bon état

Temps : nuageux mais sec

Spectateur : 0 (confinement)





Arbitre centre : Ali Djedid

Arbitre assistant 1 : Camille Soriano

Arbitre assistant 2 : Régis Gerbaud





Buts : Taha (5ème) – Robinet (57ème sp) - Ouadah (75ème) pour Laval

Isidor (13ème) pour FCBB





Avertissements : Cropanese (20ème) – Lajugie (45+2) –Isidor (50ème) - Escales (57ème) – Doumbia (90ème) pour FCBB.

Boudjemaaz (36ème) – Frapolli (entraîneur 81ème) pour Laval.



Exclusion : Carlier (41ème) - Bourge (staff 90ème) à Laval



FCBB : Escales – Buon – Traore – Doumbia – Durbant (Paye 65ème) – Cropanese – Grimaldi (c) – Giacomini – Isidor – Lajugie – Umbdenstok (Raoul 70ème).

Entr. : JA Ottaviani





St.Lavallois : Sauvage – Duponchelle – Boudjemaa – Ouadah (Sylla 78ème) – Robinet – Dembele (c) – Carlier – Sao (Caddy 87ème) – Tre – Taha (Cottereau 46ème) - Cros.

Entr. : O.Frapolli