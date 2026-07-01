Football - Les clubs corses dans les championnats nationaux...

Pour rappel, à compter de cet exercice 2026/2027, après l’instauration d’une Ligue 3 professionnelle, ex National, dans laquelle est engagée le SC Bastia, les divisions de National 2 et le National 3 ont été renommés National 1 et le National 2. La FFF a aussi lancé deux nouvelles compétitions consacrées au Futsal : Le championnat de France féminin de D1 Futsal et le championnat national U19 Futsal.





En National 1, 3 poules de 16 clubs, l'AS Furiani-Agliani et le FC Borgo ont été insérés dans la poule A, une poule regroupant des clubs du Grand Est, avec comme adversaires : Epinal, Colmar, Haguenau, Biesheim, Chambly, Dieppe, Montlouis, Feignies Aulnoye, Racing CF, St Maur, St Pryve St Hilaire, Chantilly, Créteil et Pays du Valois. La première journée de N1 est fixée au 22 août. Furiani sur sa pelouse d’Erbajolo recevra Feignies Aulnoye et Borgo sera en déplacement à St Pryne St Hilaire. Clôture du championnat le 29 mai.





En National 2, 8 poules de quatorze équipes, le FC Balagne et la réserve du SCB sont dans la poule D avec notamment Versailles, Chartres, Oissel et des réserves de clubs professionnels tels Lille ou le Red Star. Pour l’ouverture du championnat, le 29 août, le FC Balagne accueillera le Red Star et le SCB jouera à St Ouen l’Aumone.

Le Gallia Lucciana prendra part à la compétition dans la poule G, une poule du grand sud-est avec Berre, le Cannet-Rocheville et de belles réserves : Celles de Saint-Etienne, Montpellier et de l'OM. Ouverture pour le Gallia le 29 août avec la réception des verts de St Etienne.

Le GFCA et l'US Corte sont dans poule H, celle du centre, avec entre autres adversaires Bretigny, Vierzon et les réserves du Paris FC, d'Auxerre et Châteauroux. Le GFCA entamera sa saison à domicile avec la réception d’Orléans, dans le même temps les promus cortenais joueront à Monthlery. A noter le derby Corte-GFCA le week-end suivant.

Le calendrier se clôturera le 29 mai.



En U19, moins de 19 ans, 1ère journée le dimanche 23 août, 26e et dernière journée le dimanche 9 mai 2027. Le SCB, le FC Borgo et le GFCA font partie du groupe D qui comprend notamment de beaux centres de formation : Monaco, St Etienne, Montpellier, Nice, Marseille.

En U17, 6 groupes de 14 équipes, 1ère journée le dimanche 23 août, 26e et dernière journée le dimanche 9 mai 2027, nous trouverons l’ACA, le GFCA et le SCB dans le groupe D avec là aussi des jeunes de clubs professionnels : Monaco, Montpellier, Nice, St Etienne.





En futsal, le championnat de D2 comprendra 20 équipes dispersées en 2 groupes de 10. L’USJ Furiani sera en lice dans le groupe B avec notamment : St Priest, Kremlin bicêtre, Vaulx en Velin, Perpignan… 1ère journée le samedi 3 octobre avec la reception de Rousies Cœur de Sambre ; 18e et dernière journée le samedi 15 mai 2027.

Toujours en futsal, les U19 de l’USJ Furiani ont été placés dans le groupe C, 4 clubs. Ce sera la 1ère édition de ce championnat qui débutera pour sa phase 1 le samedi 3 octobre 2026 avec pour les jeunes insulaires un déplacement en Haute-Garonne pour y affronter Plaisance Pibrac. 6e et dernière journée : samedi 28 novembre 2026. 1ère journée de la phase 2 le samedi 16 janvier 2027. 10ème et dernière journée de cette phase 2 le samedi 22 mai 2027.

