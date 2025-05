Football : Le Sud peut y croire

Le week-end débutait dès samedi avec le clap de fin pour le Sud FC en National 3, qui se déplaçait à Fos-sur-Mer. En cas de victoire, les joueurs de Patrice Eyraud pouvaient encore espérer accrocher la 11e place, celle du premier relégable, synonyme de possible repêchage. Mission accomplie, et avec brio : les Sudistes l’ont emporté 4 à 0, signant leur plus large victoire de la saison et inscrivant quatre buts pour la première fois depuis leur accession à ce niveau. Une performance qui leur laisse une lueur d’espoir pour le maintien, d’autant que dans le même temps, Corte s’est imposé face à Aigues-Mortes (6-2), un résultat qui pourrait peser dans les équilibres finaux de la poule J.



En Régional 1, les Moustiques, déjà assurés de leur maintien après leur succès à Furiani lors de l’avant-dernière journée, accueillaient le FJEB au Pruneddu ce dimanche. Une rencontre sans pression pour les Porto-Vecchiais, qui l’ont emporté 6 à 4 dans un match spectaculaire. Ils terminent ainsi la saison à une belle cinquième place. De son côté, la SVARR, assurée depuis plusieurs semaines de finir à la deuxième place du classement, a chuté sur le terrain de la réserve de Borgu (4-3), au terme d’un match sans véritable enjeu.



Enfin, en Régional 2, la JS Bonifacio, auteur d’une seconde partie de saison très solide, affrontait la réserve de l’USC Corte. Les Bonifaciens ont conclu leur exercice sur une bonne note avec une victoire 2 à 1, qui leur permet de grimper sur la troisième marche du podium. Une belle récompense pour un groupe en net progrès.