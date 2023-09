Football : Laurent Fanucci, un pompier corse chez les Bleus

« Avant tout, cela représente une fierté de représenter notre île au sein de la sélection nationale ». À tout juste 30 ans, Laurent Fanucci, sapeur-pompier professionnel au sein de la Caserne d’Ajaccio, vient d’apprendre la bonne nouvelle. Lors du congrès national qui aura lieu du 4 au 8 octobre 2023 à Toulouse, la sélection nationale affrontera son homologue allemande. À cette occasion, Laurent Fanucci disputera son 7e match avec les Bleus, le premier contre une sélection européenne : « Pour le moment, nous avons disputé des rencontres face à des clubs locaux. Ce sera la première rencontre de niveau international ». Le jeune Ajaccien a été repéré lors d’un rassemblement à Foix sur un match du Championnat de France.

Depuis, il n’a plus quitté la sélection qui s’est réunie à Nancy, Marrakech, Valence et Perpignan dans la perspective de disputer les Jeux mondiaux Police/Pompiers à Winnipeg au Canada. Malheureusement, le calendrier proposé n’avait finalement pas permis de disputer la compétition. Mais ce n’est que partie remise puisque les Bleus devraient participer à la prochaine édition prévue aux États-Unis d’ici 2 ans, pour le plus grand plaisir du joueur du SC Bocognano-Gravona en R1 : « C’est une source de motivation. Même si forcément les visages changent au gré des rassemblements. Je suis toujours content d’y aller et de retrouver les copains ».