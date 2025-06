Football : L’AC Ajaccio désigné meilleur centre de formation de Ligue 2

À une semaine du passage de l’AC Ajaccio devant la DNCG, c’est une nouvelle rafraîchissante pour tous les amoureux du club « rouge et blanc » qui a été donnée ce mardi matin. En effet, la Fédération française de football a publié ce matin le classement des centres de formation pour la saison 2024/2025, et celui de l’AC Ajaccio vient d’être désigné à la première place des clubs de Ligue 2. « La récompense de plusieurs années de travail », selon Patrick Leonetti, le directeur du centre de formation de l’AC Ajaccio. « Ce classement reflète la qualité du travail réalisé au sein de notre centre de formation. Le projet de l’AC Ajaccio est solide : nous offrons à nos jeunes l’opportunité réelle de devenir professionnels. Être en tête au niveau national sur les critères de scolarité et de temps de jeu est une grande fierté, car ce sont les deux éléments les plus importants pour les familles. À l’ACA, nous répondons pleinement à ces attentes. »



Un classement au 8e rang national, toutes divisions confondues

Avec 3 étoiles, le centre de formation de l’ACA est le seul de Ligue 2 à obtenir ce niveau d’excellence, et se classe même dans le top 8 toutes divisions confondues, en compagnie de clubs comme Lille, Nice, Montpellier ou Auxerre ! Avec notamment 4,5 étoiles concernant le temps de jeu en équipe première, mais aussi 5 étoiles sur le plan de la scolarité : « Le club a fait le choix assumé d’encourager l’engagement intellectuel de ses jeunes. Même après l’obtention du baccalauréat, ils doivent poursuivre une formation afin de disposer d’un bagage solide en cas d’échec au plus haut niveau du football. Sur le plan sportif, notre approche est claire : nous ne faisons pas signer de contrats professionnels par simple formalité. Ce qui nous importe avant tout, c’est le temps de jeu, car c’est lui qui forge véritablement les futurs joueurs professionnels. » L’année dernière, 100 % des jeunes du centre ayant passé les épreuves du baccalauréat général ou technologique ont ainsi validé leur diplôme.



Sur le plan sportif, l’équipe réserve évoluant en Nationale 3 a terminé à la 4e place du groupe D, et les U19 nationaux, 7es de la poule Sud-Est. Après avoir terminé en tête de la poule D, les U17 nationaux se sont, eux, inclinés en quart de finale du championnat de France face à Béziers. Des résultats encourageants, qui montrent là aussi tout le travail effectué chez les jeunes du côté de l’AC Ajaccio depuis plusieurs saisons maintenant.