Football Grand Sud - Sept impair et passe pour la SVARR

Un match entre le leader et son poursuivant qui s'est soldé par u succès de la SVARR 2 buts à 1. Une rencontre qui, au bout du compte, aura été tendue. La SVARR ouvrait la marque en première période par Chaignon en tout début de rencontre avant que El Ouahabi n'égalise peu après la reprise pour Bastelicaccia. L'équipe de Pierre Nironi arrachait le succès à un quart d'heure du terme sur une tête de Faress. Avec ce septième succès de rang, la SVARR conforte sa place de leader.

Le Sud FC, de son côté, se déplaçait à Eccica. Les joueurs de Pierre Mariotti ont ramené le partage des points sur le score de 1 à 1. Pour sa part l'ASPV jouait un match important face à Bocognano, les Moustiques, en position délicate au classement, devaient l'emporter pour se rassurer et cela a été fait d fort belle manière sur la marque ample de 5 buts à 1





Du côté du Régional 2, la JS Bonifacio a finalement pris le meilleur sur la Costa Verde 3 buts à 2 grâce à trois buts de Michel Ledéfunt. En Régional 3, le duel des réserves entre l'ASPV et le Gallia n'a pas connu de vainqueur au Pruneddu les deux équipes se sont séparées sur la marque de 0-0. Enfin en R4, l'AS Rocca Taravu a réalisé une très bonne opération en s'imposant sur le terrain de la réserve casincaise 4 buts à 0.