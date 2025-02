Football Grand Sud - Le Sud FC résiste, la SVARR cartonne et l'ASPV se rassure

Hormis le FC Sotta, en R4, toutes les autres équipes du secteur Grand Sud étaient concernées par cette journée dans les différents championnats régionaux.





Les joueurs de la SVARR ont donné le coup d'envoi de ce week-end, dès hier, samedi, sur le terrain d'Afa. L'équipe du Valincu, qui demeurait sur une victoire face à Bocognano, a atomisé les Afaiens sur le score ample de 5 buts à 1 avec un quadruplé de Maud'Huy





Ce dimanche après-midi, le Sud FC, cette fois pour le compte du championnat de N3 au sein de la poule J rendait visite à Aigues-Mortes. Les joueurs de Patrice Eyraud réduits à dix dès la 3e minute, après l'exclusion de Karmann, ont tenu le choc en accrochant le partage des points sur le score vierge de 0 à 0.





En Régional 1, l'ASPV, largement dominée dimanche dernier à Borgo, recevait l'AS Casinca au Pruneddu. Un match important pour le maintien que les Moustiques ont finalement remporté sur la marque de 1 à 0 grâce à un but de Tafani en première période.





Du côté du championnat de R2, les Bonifaciens, vainqueurs dimanche dernier de la réserve Casincaise, avaient l'opportunité de s'ancrer un peu plus dans la première moitié du classement en accueillant les Balanins de Monticellu à Tassistro. Mission accomplie pour les joueurs de la Cité des falaises qui se sont imposés 1 à 0.

Enfin en R4, l'AS Porto-Vecchio qui semble bien parti pour accéder en R3 a dominé Saint-Jean 5 buts à 1 et poursuit son chemin sur la voie de l'invincibilité en tête de son championnat. Quant aux réservistes du Sud FC, le match qui devait les opposer à Ponte-Leccia, a été reporté en raison du drame qui a frappé la localité