Football Grand Sud - Le Sud FC officiellement relégué en R1

Un match capital pour le Sud qui devait l'emporter à Villefranche pour croire encore en ses chances de maintien même si les Sudistes n'avaient pas toutes les cartes dans leurs mains.

Amputé de nombreux joueurs, notamment dans le secteur offensif, le Sud allait pourtant tenir le choc durant la première période atteinte sur le score de 0-0. Malheureusement les deux buts azuréens de cette rencontre, lors de la seconde période, scellaient le succès de Villefranche 2 à 0 et par la même occasion envoyait le SFC en Régional 1.





En Régional 1, samedi, l'ASPV dans un match capital pour le maintien recevait Bastelicaccia au Pruneddu. Les joueurs de Jérôme Andreani se sont imposés 2 buts 1 grâce à un but de Lisandru Tafani à la 90'. De son côté, la SVARR sur son terrain du stade Jacky-Santucci accueillait, également samedi, Eccica. Une rencontre entre le Dauphin du GFCA et le troisième de ce championnat de R1 qui a tourné à l'avantage des joueurs du Valincu sur le score ample et sans appel de 6 buts à 2.

Enfin un seul match au programme du championnat de R4, dont c'était la dernière journée, avec le derby entre le Sud Fc et Sotta. Les réservistes Sudistes se sont imposés dans cette manche retour 2 buts à 1.