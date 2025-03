Football Grand Sud - La bonne opération du Sud FC et de la SVARR

En Nationale 3, samedi soir sur leur terrain de Sainte-Lucie, les Sudistes du Sud FC, dans un match capital face à Ardziv, concurrents direct dans la course au maintien se sont imposés 1 à 0 grâce à un penalty de Souazara dans les arrêts de jeu. Avec ce succès les joueurs de Patrice Eyraud abandonnent la dernière place de la Poule J.





En Régional 1, la bonne opération du jour est pour la SVARR qui, après avoir fait chuter le leader Gazier une semaine auparavant, s'est imposée ce dimanche après-midi sur le terrain de Bastelicaccia 1 à 0 et consolidant ,ainsi, sa position dans le top 3 de l'élite régionale.

A l'inverse, l'ASPV qui se rendait à Bocognano a été défaite 3 à 0 et doit encore cravacher dans la lutte pour le maintien.





En Challenge Stra, où l'on jouait les 8es de finales, les deux clubs de l'extrême sud à savoir l'ASPV et le Sud FC, pensionnaires du R4, étaient opposés à des équipes de R2 respectivement, l'USCC et la Casinca.

Les Moustiques se sont inclinés 2 à 0 à l'issue d'un match de bonne facture alors que les Sudistes ont été battus 1 à 0 au terme d'un match indécis.