Football Grand Sud - La SVARR plus que jamais leader

En s'imposant, cet après-midi, sur le terrain de Bocognano 2 buts à 1, la formation de Pierre Nironi, dans ce choc du championnat de Régional 1 et même réduite à dix, a ramené un précieux succès qui lui permet plus que jamais de demeurer en tête du championnat.

De son côté, le Sud FC qui se rendait à Bastelicaccia a été battu sur cette même marque de 2 buts à 1 et demeure hanté par le doute en ce début de saison. Pour sa part l'AS Porto-Vecchio qui accueillait la Pieve di Lota au stade du Pruneddu a concédé un très décevant match nul 1 à 1. Les Moustiques semblaient pourtant en mesure de l'emporter mais ont manqué de précision pour au bout du compte être tenus en échec.





En Régional 2, la JS Bonifacio, après son bon match face à l'AC Ajaccio voici une semaine, se rendait à Lucciana pour y affronter la réserve du Gallia. Cette fois les joueurs d'Edmond sont passée à côté de leur match pour s'incliner lourdement 4 buts à 1.





Â l'échelon inférieur à avoir le championnat de Régional 3, la réserve de l'ASPV s'en est allée remporter un beau succès sur le terrain du Capi Corsu 3 buts à 2.

Enfin en Régional 4, pas de succès pour les représentants du secteur Grand Sud, dans la mesure où Sotta s'est incliné en terre ajaccienne face à la réserve du GFCA 5 à 0 et que l'AS Rocca Taravu a été battue à domicile par la réserve de Ghisonaccia 2 buts à 0.