Football Grand Sud : La SVARR passe, le Sud cale

Pour le compte du cinquième tour de Dame Coupe, le Sud FC (R1) rendait visite au FC Balagne pensionnaire du championnat de N3. La SVARR (R1) pour sa part rencontrait Cargèse (R3). Du côté du championnat, les deux représentants de l’extrême sud évoluaient à domicile, l’ASPV face à la réserve du FC Balagne et la JSB accueillait le Nebbiu.



Enfin en R4, les Sottais se déplaçaient sur le terrain de l’AS Bastiaise. En Coupe de France, sans grande surprise, la SVARR s'est imposée sur le terrain de Cargèse sur la marque de 3 buts à 0, alors que dans le même temps, les Sudistes étaient éliminés par les Balanins sur la plus petite des marges avec ce score de 1 but à 0. En R2, les deux clubs de l'extrême sud se sont imposés logiquement. L'ASPV a dominé la réserve du FC Balagne 3 à 0 alors que la JSB, dans son antre de Tassistro, a battu le Nebbiu 3 buts à 1.



Quant à la formation de Sotta, qui poursuit son apprentissage en R4, elle s'est inclinée 4 à 1 sur le terrain de l'AS Bastiaise.