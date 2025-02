Football Grand Sud - Ça passe pour l'AS Porto Vecchio

En Coupe de Corse, les deux clubs du Grand Sud évoluaient dans le cadre de rencontres entre formations de R1. Ainsi, l'ASPV recevait Ghisonaccia et la SVARR La Casinca.

Les Moustiques ont validé leur ticket pour les quarts de finale en éliminant Ghisonaccia sur la marque de 3 buts à 2.

La mauvaise surprise a été pour la SVARR qui s'est faite éliminer par la Casinca pourtant composée d'un unique onze de départ. Les deux équipes étaient dos à dos à l'issue du temps réglementaire atteint sur le score de 1 à 1. La séance de tirs au but permettait à la Casinca de s'imposer 5 tirs au but à 4.





Du côté du championnat de R4, le leader porto-vecchiais se déplaçait à Levie pour affronter....Sotta dans le cadre du derby retour, alors que la réserve du Sud se déplaçait à Toga. Sans surprise les Moustiques l'ont emporté largement 5 buts à 1 alors que dans le même temps la réserve du Sud disposait de Toga 4 buts à 2.