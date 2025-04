Fondation du patrimoine : appel aux dons pour restaurer le clocher de Sainte-Marie de Bastia et le couvent d’Orezza

À travers cette signature, c’est toute une dynamique de sauvegarde du patrimoine corse qui se poursuit. En parallèle de la collecte de dons ouverte à Bastia, une seconde convention a été signée pour permettre le lancement d’un appel aux dons en faveur du couvent d’Orezza, un lieu emblématique de l’histoire de l’île, aujourd’hui dans un état de dégradation avancé. “Le couvent d’Orezza est un site majeur, à la fois par sa valeur historique et symbolique, mais il a besoin de travaux en urgence si on veut espérer le conserver”, alerte Alexandre Giuglaris. Contrairement au clocher bastiais, l’ampleur du projet impose des objectifs de collecte plus élevés, estimés à plusieurs centaines de milliers d’euros. “On va faire ça progressivement, et chacun est invité à participer, à s'engager pour la transmission de ce patrimoine et de cette identité corse.”





La Fondation du patrimoine, déjà engagée dans 70 collectes actives sur l’île, insiste sur la diversité du patrimoine à préserver. “En Corse, on trouve du patrimoine religieux, avec plus de 1 000 édifices, mais aussi un patrimoine industriel, présent dans chaque commune”, précise Barthélémy Colombani, directeur régional de la Fondation du patrimoine en Corse. “Les communes ne peuvent pas faire face seules aux rénovations, et c’est normal, c’est pourquoi il faut un effort collectif. Pour la rénovation du couvent d’Orezza, l'idée est d'ouvrir une grande souscription à échelon régional, mais aussi de mobiliser la diaspora et tous ceux qui sont intéressés par le patrimoine de la Corse, pour collecter des dons pour la rénovation de ce haut-lieu de l'histoire de Corse. On espère d’ailleurs ouvrir d’autres souscriptions pour aider à la restauration de tout ce patrimoine corse.”