Fonction publique : l’UD CGT de la Haute-Corse appelle à à la mobilisation le 3 avril

C’est dans le cadre de la Journée nationale d’action que l’UD CGT de Haute-Corse appelle à manifester ce jeudi 3 avril à 10 heures, devant la préfecture de Bastia. Le mot d’ordre est clair : défendre les droits sociaux face à ce que le syndicat considère comme des attaques répétées et coordonnées. « Nous appelons l’ensemble des travailleurs, retraités et citoyens à se mobiliser massivement à l’occasion de la Journée nationale d’action de ce jeudi 3 avril », déclare Charles Casabianca, secrétaire général de l’UD CGT. Et de préciser : « Il faut défendre nos droits et exiger des mesures concrètes face aux attaques répétées contre notre modèle social. »



La CGT s’alarme notamment de l’effet des réformes sur le système de retraite, qu’elle estime affaibli et inégalitaire. « Nous exigeons une retraite digne, garantissant un niveau de vie décent pour tous ! », martèle le syndicat. La fonction publique est également au cœur des préoccupations. « La réduction des effectifs et des budgets met en péril la qualité des services publics essentiels tels que la santé, l’éducation et l’accompagnement des citoyens. Nous réclamons des moyens suffisants pour garantir un service public à la hauteur des besoins de la population. »



Quant au secteur de la santé, la CGT pointe une dégradation continue. « Face aux coupes budgétaires et au manque de recrutements, notre système de santé se dégrade. Nous dénonçons cette gestion comptable qui met en danger les patients et fragilise les soignants. Nous exigeons des investissements massifs pour assurer un accès universel et égalitaire à des soins de qualité. », conclut Charles Casabianca.