Folelli : au collège Henri Tomasi, la biodiversité s’apprend autrement

C’est un projet à la fois pédagogique, scientifique et citoyen qu’ont mené cette année les élèves de 6e du collège Henri Tomasi, à Vescovato. Réunis dans le cadre de l’atelier « Biodiversité ABC2 », vingt collégiens ont travaillé pendant plusieurs mois autour d’un thème central : la préservation de la biodiversité insulaire, en particulier marine. Une démarche initiée par trois enseignants de l’établissement – Béatrice Battesti (mathématiques), Antoine Garatte (histoire-géographie) et Anne-Charlotte Luciani (sciences de la vie et de la Terre) – avec l’objectif d’ancrer les apprentissages scolaires dans des actions concrètes.



Le projet a débuté par une réflexion citoyenne, menée en lien avec le Parlement des enfants. Les élèves ont rédigé une proposition de loi visant à renforcer la protection des écosystèmes marins en Corse. « Cela les a amenés à comprendre le rôle des institutions et à formuler eux-mêmes des solutions », explique Antoine Garatte. Une manière d’articuler les connaissances scolaires avec les enjeux contemporains. L’approche s’est voulue à la fois rigoureuse et ludique. Les collégiens ont notamment conçu un jeu de 7 familles sur les espèces endémiques de l’île. Chaque carte présente une plante ou un animal emblématique de la Corse, les menaces qui pèsent sur eux – pollution, urbanisation, changement climatique – et les gestes à adopter pour les préserver. « Ce projet m’a appris plein de choses sur les animaux et les plantes de Corse. On a compris pourquoi c’est important de les protéger, et on a fait tout ça en jouant. C’était trop bien ! », raconte Noah, élève de 6e.



Le travail a été encadré sur le plan scientifique par deux spécialistes : Christophe Mori, hydrobiologiste à l’Université de Corse, et Pierre-Jean Albertini, de l’Office de l’Environnement de la Corse. Leur intervention a permis aux élèves d’approfondir leurs connaissances tout en les confrontant à des problématiques réelles de terrain. Une traduction en langue corse du jeu est par ailleurs en cours, dans un souci de valorisation de l’identité culturelle. « Les élèves se sont montrés très investis, souligne Anne-Charlotte Luciani. Ce type d’atelier permet d’aller au-delà du cadre strict des disciplines. Ils ont travaillé de manière transversale, en mettant en lien sciences, citoyenneté et culture insulaire. Cela leur donne du sens et les rend acteurs. »



En fin d’année, les collégiens ont présenté leur jeu aux classes de CM2 de la région. Une façon de transmettre à leur tour ce qu’ils ont appris et de sensibiliser leurs camarades plus jeunes à l’importance de préserver les écosystèmes.



L’atelier se poursuivra l’an prochain avec de nouveaux élèves et de nouveaux projets. Car au collège Henri Tomasi, l’éducation à l’environnement n’est pas un supplément d’âme, mais une priorité.