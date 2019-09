Flambée du pétrole et prix de l'essence en Corse : Michel Castellani interpelle le gouvernement

Suite à l’attaque par drone aux installations saoudiennes samedi dernier, les professionnels du secteur ont prévu une flambée du prix du pétrole qui se traduira rapidement par une hausse de l'ordre de 5 centimes à la pompe en France.



En effet la réduction temporaire de la production du premier exportateur mondial de pétrole s’est déjà faite ressentir sur les marchés : le cours du brut ayant connu une hausse de 10 % dès ce lundi matin.



Ce mardi à l’Assemblée Nationale Michel Castellani, député de Haute-Corse, a interpellé le ministre de l’Economie et des Finances quant prix de l’essence en Corse et sur la hausse générale du prix du carburant prévue dans les prochains jours.







« Après l’attaque d’installations pétrolières en Arabie Saoudite, intervenue ce week-end, les prix du carburant devraient augmenter de plusieurs centimes au litre, dans les prochains jours. On notera d’ailleurs au passage que l’adéquation entre prix du Brent et prix à la pompe, est bien plus rapide à la hausse, qu’à la baisse.



Une telle augmentation impacte l'ensemble de l’économie et pose directement la question de la politique alternative aux énergies fossiles. Elle touche tous les citoyens, et plus encore les plus modestes et ceux vivant en zone rurale, qui n’ont, en effet, d’autre solution que la voiture individuelle.



Ce sujet a été l’élément déclencheur du mouvement dit des « gilets jaunes », qui d’ailleurs demandent maintenant un gel immédiat des prix. »



Michel Castellani a aussi porté à nouveau à l’attention du gouvernement la situation insulaire « En Corse, où plus de 20% de la population vit sous le seuil de pauvreté, le surcoût lié aux carburants, aggravé par l’extrême cartellisation de l’offre, représente une contrainte considérable. La Collectivité de Corse s’implique fortement sur la question. Nous attendons de l’Etat un engagement, pour plus de transparence sur les conditions de distribution, et éventuellement une initiative en la matière. »







Puisque dans les prochains jours l’assemblée discutera du budget 2020 le député corse a demandé si le ministre envisage un nouveau gel de la taxe carbone pour 2020 et comment il entend aider les Français, notamment les plus modestes, à faire face à l’augmentation attendue des prix à la pompe.