Financement des entreprises : le médiateur national du crédit à Ajaccio

Dans sa présentation initiale, Frédéric Visnovsky a rappelé le rôle de la médiation du crédit au service des territoires : la médiation est un dispositif créé au moment de la crise de 2008 avec un objectif toujours identique de ne laisser aucune entreprise seule face à ses problèmes de financement.





La conjoncture plus favorable et un accès plus aisé au crédit font que les questions de financement ne constituent souvent plus la priorité immédiate, par rapport notamment aux difficultés de recrutement que soulignent souvent les entreprises.





Pour autant, la médiation demeure un service utile, proposé par la Banque de France, dont les directeurs sont les médiateurs dans les territoires. Un service gratuit et confidentiel qui conserve un taux de succès de plus de 65%.





Les échanges avec le médiateur ont par ailleurs permis de souligner l’importance du rôle des réseaux d’accompagnement des entreprises et de mettre en perspective le rôle de la médiation avec les autres actions d’accompagnement des entreprises par la Banque de France : les correspondants TPE/PME et l’action d’éducation économique, budgétaire et financière.