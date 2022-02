Pour la banque de France en 2021, "la Corse a connu un fort rebond économique"

En ce début d’année 2022, la Banque de France dresse le bilan de l’année écoulée. Selon une étude menée auprès de 716 entreprises insulaires sur la conjoncture économique de la Corse, l’industrie, la construction et les services marchands se sont bien portés en 2021. « Après une mauvaise année 2020, on constate un fort rebond d’activité de 11%. C’est très positif, car la croissance a été plus importante que ce qui était espéré par les chefs d’entreprise », assure Jean-Charles Sananès, le directeur régional de la Banque de France. En 2021, les entreprises ont même presque atteint leur croissance de fin 2019, avant la crise Covid.



Cette augmentation a été très significative dans l’industrie agroalimentaire qui a connu une hausse de 18,9% ou encore dans le BTP, plus particulièrement dans le second œuvre et le gros œuvre qui portent une croissance de 11,4 %. La filière des travaux publics affiche tout de même une hausse de son activité de 7,8% car soutenue par « une demande publique bien orientée ». Concernant les services marchands, la bonne saison touristique a été particulièrement favorable pour l’hôtellerie-restauration qui a vu son activité augmenter de 25,1 % ainsi que pour la communication (+22,4 %).



Des recrutements importants, mais compliqués



Cette bonne santé des entreprises de l’île s’est traduite par de forts recrutements et une bonne santé du marché de l’emploi. En 2021, les effectifs se sont renforcés de 6,1 % dans le secteur de l’industrie. La création d’emplois a été plus dynamique dans l’hébergement et la restauration avec 7,4 % d’emplois supplémentaires. Dans le secteur de la communication, il a même explosé avec 15,7% de postes en plus. Toutefois, les entreprises se sont heurtées à un nouveau problème : une difficulté à trouver des ressources humaines. « Dans l’industrie, dans le bâtiment, dans les services marchands, les chefs d’entreprises signalent des difficultés au recrutement de la main-d’œuvre », poursuit le directeur régional. Le secteur de l’industrie recherche des profils qualifiés, la construction des jeunes prêts à rentrer sur le marché de l’emploi tout comme pour les services marchands où les serveurs manquent à l’appel à cause des contraintes du métier.



De la prudence pour 2022



Interrogés au début de l’année 2022, lors de la reprise du variant Omicron, les chefs d’entreprises insulaires ont préféré rester prudents quant à leurs perspectives pour l’année à venir. Ils soulèvent notamment des problèmes concernant le prix élevé des matières premières, leur indisponibilité, les difficultés à se fournir ainsi que les problèmes de recrutement de la main-d’œuvre qualifiée pour faire face au regain d’activité. Toutefois, malgré ces difficultés, 2022 devrait effacer complètement la crise. « Cela devrait être assez bon pour oublier 2020 et 2021 », termine Jean-Charles Sananès.