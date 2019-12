Finale académique de cross UNSS : 900 élèves étaient sur la ligne de départ à Corte

Plus de 40 établissements étaient représentés mercredi à Corte pour la finale académiqueUNSS de cross-country.

Au total 900 élèves, 80 enseignants, encadrant et jury étaient mobilisés pour la circonstance.



Jacques Kremer, directeur régional et Joëlle Le Mouelllic, directrice de la Haute Corse, ont présidé, en partenariat avec la ville de Corte, à l'organisation de cette journée au bon déroulement de laquelle des jeunes officiels formés par l'UNSS ont participé de façon active

Comme nous l'a expliqué Joëlle Le Mouellic, l'UNSS "forme chaque année plusieurs jeunes au secourisme, au journalisme et bien d'autres activités encore" pour les accompagner sur les événements sportif.



Ce jour, 8 courses, qui se sont déroulées sous un magnifique soleil, étaient au programme: benjamin, benjamine, minimes filles et garçons, cadets filles et garçons et juniors filles et garçons sur des distances de 2000 à 4500 km suivant les catégories.

Au terme des résultats 4 équipes mixtes seront formés et qualifiées pour les championnats de Reims, benjamin, minimes, cadet, junior et lycée et lycée pro



Présents comme souvent sur ces manifestations, le service des sports de la Collectivité territoriale de la Corse - au secrétariat - ainsi que les pompiers de Corte - qui avait gentiment mis à disposition leur matériel - ont contribué aussi au succès de cette belle journée.