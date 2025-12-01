Ajaccio : Un immeuble évacué dans la rue Fesch suite à un risque d'effondrement

Une importante intervention des pompiers est en cours depuis la mi-journée ce mardi au 26 rue Fesch, dans le centre-ville d’Ajaccio. Alertés par des habitants inquiets de la stabilité de leur immeuble, les secours ont rapidement dépêché plusieurs équipes sur place.



« Nous avons été sollicités par des habitants qui nous ont signalé un risque d’effondrement dans cet immeuble. À notre arrivée sur les lieux, après plusieurs reconnaissances, nous avons constaté une poutre qui paraissait plutôt faible avec une dalle au-dessus qui commençait à s’affaisser », explique le Capitaine Jacques Maestrati.



Au total, une quinzaine de sapeurs-pompiers s’est affairée toute l’après-midi pour sécuriser le bâtiment, évacuer les habitants et faire libérer les terrasses de restaurants situées aux abords immédiats de la structure fragilisée.



« Dans un deuxième temps nous avons étayé cette poutre qui menaçait de céder afin de sécuriser l’immeuble », ajoute le capitaine Maestrati, qui précise encore : « En concertation avec les services de la mairie, les différents ingénieurs qui sont passés les lieux pour donner leur expertise, nous avons pris la décision d’interdire l’accès à trois appartements ainsi qu’à la cour intérieur de ce bâtiment. »



En 2023, une dalle s'était déjà effondrée dans les toilettes du restaurant Le Saint Pierre, situé à l’arrière de cet immeuble

