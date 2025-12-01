Corte : Elles préparent un concours international de danse à Florence !

L’école de danse Bell’Arte a été créée il y a dix ans par Barbara Brecqueville. Installée sur le RT 50 la structure associative participe régulièrement à des concours régionaux, nationaux et internationaux. Et pour le première fois, l’école va participer à un concours international en Italie, et plus précisément à Florence au mois de février prochain. Pour pouvoir assister à cette compétition, les élèves, âgées de 8 à 20 ans, ont besoin d’argent et même de beaucoup d’argent, « nous avons, en effet, besoin d’une très grosse enveloppe puisqu’il faut compter 20 000 euros pour le déplacement, les repas et les nuits d’hôtels car les filles vont rester du jeudi au dimanche à Florence », explique une maman.





Alors, parents et enfants se sont mobilisés pour confectionner toutes sortes de gâteaux et tous les vendredis soir et samedis matin très tôt elles sont aux fourneaux pour réaliser des muffins, des cookies, des gâteaux marbrés ou encore des torte curtinese, « cela demande du travail, bien sûr, mais les filles sont particulièrement motivées pour participer à cette compétition que cela nous booste également. Et nous serions aussi tellement fières pour elles que nous nous mobilisons également ».

Ainsi, tous les samedis, les jeunes danseuses et leurs mamans s’installent sur la place de la gare, devant le magasin U et proposent leurs créations à la vente : « Elles sont de parfaites commerciales car elles vont chercher les clients jusqu’à la gare ainsi que sur le rond-point. Elles ont confectionné une petite pancarte pour expliquer ce qu’elles font et les gens viennent volontiers pour les soutenir. Certains donnent même une petite pièce sans prendre de gâteaux, tout le monde est très gentil avec elles ».

Pour tenter de récolter les fonds nécessaires à ce déplacement, l’école de danse Bell’Arte Corti organise également un grand loto le 13 décembre prochain dans les locaux du Crous de Corte. Il y aura de très nombreux lots offerts par les commerçants de la ville et de tout le centre Corse. Elles seront également présentes sur le marché de Noël pour vendre leurs produits.

Tous les samedis matin, les jeunes élèves de l’école se préparent à ce concours pour lequel l’enseignante a mis au point des entraînements spécifiques avant de se rendre à Ajaccio en mars pour le concours régional, si elles sont sélectionnées, elles pourront partir au concours national, « mais nous n’en sommes pas encore là. Chaque chose en son temps ».

Les jeunes filles sont extrêmement stimulées par ce concours, en duo ou en groupe, car elles participent régulièrement à ce genre de manifestation tant en Corse que sur le Continent avec des résultats très honorables et notamment la jeune Davia Biancardini qui a été vice-championne d’Europe en hip-hop en solo, « et ce podium obtenu par leur camarade motive encore plus toutes les élèves qui rêvent de réaliser un exploit ».

Les élèves de l’école Bell’Arte Corti ont donc besoin du soutien de toutes et tous. N’hésitez pas à leur venir en aide !

