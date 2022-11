Fin de la grève dans les bureaux de La Poste du Sartenais Valinco Alta-Rocca

La mobilisation des agents de La Poste du Sartenais Valinco Alta-Rocca a pris fin ce mercredi, au neuvième jour de mobilisation. La grève avait débuté le 15 novembre quand la direction de La Poste avait refusé toute négociation avec les salariés des bureaux de Propriano, Sartène, Petreto-Bicchisano, Olmetu et Livia qui s'opposaient à la réduction des horaires d'ouverture des bureaux et à la suppression de quelques emplois.



Les négociations qui ont commencé hier après l'occupation par les grévistes des locaux de la direction générale de La Poste, à Ajaccio, ont abouti à des propositions satisfaisantes et un protocole de fin de conflit a finalement été signé ce mercredi à 14 heures par les deux parties. Des avancées "satisfaisantes pour lord agents et les usagers" ont été obtenues par la délégation de intersyndicale CGT-STC-FO et CFDT sur la totalité des points de revendications : les emplois seront maintenus et les départs à la retraite seront remplacés.



Dans un communiqué la direction de La Poste indique que "les bureaux de Poste concernés rouvriront dès demain jeudi 24 novembre et que l’ensemble des services sera mobilisé pour répondre aux besoins de la population."