Feu de toiture à Belgodère suite à la foudre

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Samedi 27 Juillet 2019 à 17:42

En raison d'une météo très défavorable, les risques de pluie et les craintes d'activités électriques étaient annoncées. Et cela s'est confirmé ce samedi 27 juillet après midi à Belgodère avec la toiture d'une habitation individuelle à Belgodere qui a pris feu suite à un impact de foudre. L'incendie qui a suivi a été rapidement maîtrisé par les pompiers de Belgodère et aucune victime n'est à déplorer.

