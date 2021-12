Fêtes de fin d'année : près de 20 000 colis livrés chaque jour par La Poste en Corse

Le nombre de colis distribués en Corse au cours du moins de décembre augmente en moyenne de 50% à 60% par rapport aux autres mois de l’année. Pour faire face à cette hausse d'activité six-cent facteurs sont mobilisé depuis le début de ce mois de décembre pour livrer avant Noël les 438 000 colis commandés par les Corses, ce qui correspond à une moyenne de plus de 18 000 colis journaliers, avec des pics avant à près de 25000 colis certains jours !

Les facteurs insulaires, agents de tri et chargés de clientèle aux guichets des bureaux de poste seront soutenus par environ 60 saisonniers recrutés sur cette période de novembre-décembre.

Afin d’absorber le surcroît d’activité tant à l’arrivée sur l’île qu’à son départ, La Poste a mis en place deux vols assurant les liaisons avec le continent ont été ajoutés depuis début novembre : un à Ajaccio, l’autre à Bastia. Les liaisons maritimes effectuent quant à elles leurs rotations 6 jours sur 7 de manière à accroitre la capacité de transport et garantir l’envoi ou la livraison de colis. Si Noël constitue un véritable pic, la livraison de colis est une tendance en hausse ces dernières années, là où, à l’opposé, le courrier simple diminue. C’est pour cette raison que La Poste diversifie ses services, pour continuer de séduire les clients et proposer des solutions toujours plus performantes, comme la mise en place en Corse de près de 240 lieux pour récupérer son colis en Corse toute l’année.