Fête de la musique 2024 en Corse : le programme ville par ville

Ghisonaccia

L'association des commerçants et la commune proposent tous deux une soirée musicale, avec des parades, des batucadas et des orchestres de rue. Le tout, complété par des annotations et des stands.



Aleria

Le Festival In Aleria s'organise pour la fête de la musique. Alors, dès 21 h 15, Jean-Charles Papi propose un concert gratuit, avant de laisser place, à 23 h 30, aux DJs Marcan et Olivier.