Fête de ND de Lourdes à Bastia : la neuvaine débute ce mercredi

Jeudi 10 février

Clôture de la neuvaine et messe des familles à 18h avec la participation des enfants du catéchisme et suivie de la retraite aux flambeaux.



Vendredi 11 février sera la Fête de Notre Dame de Lourdes

8h00 : Chapelet en la chapelle Ste Bernadette

8h30 : Messe en la Chapelle Ste Bernadette

10h30 : Messe solennelle présidée par l’évêque de Corse Mgr François Bustillo.

16h15 : Chapelet et litanie de la Vierge Marie

17h : Bénédiction du Saint Sacrement suivi de la bénédiction solennelle

18h : Messe du soir de la Fête



Du 12 au 17 février suivra l’Octave Festif avec les Laudes, tous les jours à 8h en la Chapelle Ste Bernadette et des messes à 8h30.



Vendredi 18 février sera consacré à Ste Bernadette Soubirous avec :

8h : Chapelet

8h30 : Messe

17h15 : Chapelet et louanges Mariales

18h00 : Messe solennelle et vénération de la relique