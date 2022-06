Festivale di a canzona corsa : coup d’envoi le 5 juillet à Furiani

C’est dans un souci de soutenir et de promouvoir les artistes insulaires, qu’ils soient confirmés, issus de groupes mythiques ou de nouveaux talents, que cette association a créé ce festival. Véritable vitrine de la musique corse, ce festival en liaison avec Dystila Production et 21 partenaires institutionnels (CdC, CAB, Mairies de Furiani, Bastia, L'Ile Rousse, Ajaccio, Zonza...) ou privés se déroulera cet été en 4 lieux distincts avec des plateaux différents à chaque concert: Bastia : 5, 6 et 7 juillet, L’Ile Rousse : 15 et 16 juillet, Zonza : 4 et 5 août, Ajaccio : 7, 8, 9 et 17 août.



A Furiani, la manifestation se fera en co-production avec Corsicom, la filiale évènementielle du Sporting Club de Bastia. « Ce projet a un double intérêt pour nous » explique Thomas Sereni, Directeur Général de Corsicom. « Il va dans le sens du projet du club sur l’identité, la langue, la territorialité de la Corse. Il va aussi dans le sens de la Communauté d’Agglomération de Bastia qui souhaite faire du Stade Armand Cesari un lieu aussi bien sportif que culturel. Ce festival qu’on souhaite bien sûr pérenniser veut mettre à l’honneur la chanson corse et se veut aussi révélateur de talents ».

Pour ce premier grand concert à Armand Cesari, depuis celui de 1989 avec Johnny Clegg, le stade pourra accueillir 1800 personnes dans la partie basse de la tribune Nord. Pas d’inquiétude pour la pelouse, puisque la scène sera dressée au-dessus du tunnel qui permet aux joueurs de rentrer sur le terrain. Ce sera aussi l’entrée des artistes ces 5, 6 et 7 juillet. Le prix des places* a été fixé à 25 e par soirée avec possibilité d’un pass à 55 e pour les 3 soirées qui regrouperont en tout 17 artistes ou groupes. Un tarif préférentiel sera réservé aux abonnés du SCB qui recevront un mail à cet effet. Ouverture des portes NE et NW du stade à 18h30 pour des débuts de concerts à 19h30. Buvettes et petite restauration sur place.