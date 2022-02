Festival italien de Bastia : la double casquette d’Oreste Sacchelli

Professeur émérite à l’université de Lorraine, spécialiste de civilisation italienne contemporaine et de cinéma, Oreste Sacchelli est membre de l’organisation du Festival du Film italien de Villerupt (premier festival français dédié au 7e art italien) depuis 1979, président de l’association Pôle de l’image de Villerupt depuis 1998, organisatrice depuis cette date du Festival dont il est le délégué artistique. Il est également auteur, avec Christophe Mileschi de l’ouvrage Le clown amoureux – L’œuvre cinématographique de Roberto Benigni.



L’association Musanostra qui organise depuis deux ans un salon littéraire dans le cadre du Festival italien de Bastia l’a invité cette année pour son ouvrage qui vient de paraitre aux éditions Radici : « Mes meilleures années ».



Ce livre de 274 pages, richement illustré, est dédié cette fois au cinéaste italien Marco Tullio Giordana à qui l’on doit deux films ayant obtenu le Prix du public à Bastia « I cento passi » en 2002 et « La meglio gioventu » en 2004. Le titre choisi pour son livre par O. Sacchelli fait d’ailleurs référence à ce film.



Le cinéaste Marco Tullio Giordana est surtout connu en France pour son film Nos meilleures années (2003), prix Un Certain regard à Cannes en 2003, mais aussi pour Les Cent Pas (2000) et Piazza Fontana (2012)



Dans la première partie de son livre, Jean A. Gili (préface) et Oreste Sacchelli (introduction) présentent le réalisateur. Suivent quinze chapitres consacrés à chacun des films de l’auteur, avec un mot Marco Tullio Giordana lui-même sur la naissance du film, un long résumé, puis une analyse d’Oreste Sacchelli, une fiche technique très détaillée et un dernier commentaire de Marco Tullio Giordana



Dans la dernière partie du livre, Oreste Sacchelli donne la parole aux plus proches collaborateurs du cinéaste : son fidèle producteur Angelo Barbagallo, son directeur de la photographie Roberto Forza, l’un de ses acteurs fétiches Luigi Lo Cascio, mais aussi son scénariste et collaborateur régulier Sandro Patraglia et son monteur, Roberto Missiroli. Tous racontent leurs expériences de travail avec Marco Tullio Giordana, donnant du réalisateur une image plus intime.

La maison d’édition Radici pourrait commander à O. Sacchelli une collection de portraits de cinéastes italiens.



Oreste Sacchelli est aussi revenu pour CNI sur la programmation de cette 34ème édition du film italien de Bastia :

« C’est une édition très très riche. Elle profite d’une période très productive du cinéma italien. A chaque fois qu’il y a une crise, en l’occurrence la pandémie, le cinéma italien se porte bien. A chaque fois qu’il y a une crise, il y a des innovations, une sorte de floraison de talents qui se manifestent et le festival en rend compte. On mélange tous les genres et toutes les générations de cinéastes. Il y a un éclectisme de la production italienne et l’excellence des réalisateurs et des comédiens. Leur jeu est souvent extraordinaire. C’est ma vision globale de cette édition. Un thème est très présent et parcourt beaucoup de films, c’est le thème de la famille décliné sur tous les schémas, de la comédie au drame, de la nostalgie à la crise, etc etc.. Tout cela donne un aspect très éclectique, un peu comme une fleur dont les pétales seraient de couleurs différentes ».