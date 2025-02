Festival du cinéma italien de Bastia : un hommage à Domenico Modugno et le palmarès

Domenico Modugno est né en 1928 à Polignano a Mare dans les Pouilles, décédé en 1994 à Lampedusa e Linosa, il fut un artiste aux multiples casquettes et facettes : chanteur, auteur-compositeur-interprète, compositeur, guitariste, acteur, réalisateur et homme politique italien. Il est considéré comme l'un des pères de la « musique légère » italienne. Il a écrit et enregistré environ 230 chansons, joué dans 38 films pour le cinéma, 7 pour la télévision, 13 pièces de théâtre et animé plusieurs émissions télévisées.

C’est lui qui, par rapport à ses prédécesseurs, a inventé le «cantautore», c’est-à-dire l’interprète qui est aussi l’auteur de ses propres chansons. Parmi ses mélodies les plus célèbres :« Nel blù dipinto di blù », plus connue sous le nom de « Volare ». D’où, le titre de ce spectacle mis en scène par le très créatif Orlando Forioso.





Sur scène, trois chanteurs-musiciens napolitains : Chiara di Girolamo (voce e tammorra), Domenico Nappi (voce e tammorra) et Alfonso Brandi (guitare).

Grâce aux images de grands films italiens, Orlando Forioso entraînera le public dans un beau voyage à travers le temps, la musique et le cinéma. De Vittorio de Sica à Roberto Rossellini en passant par Pasolini, Fellini et la dolce vita…





Après le concert, dans le cadre de la section panorama, projection du film de Maura Delpero : Vermiglio.

Pour les cinéphiles, cette admirable fresque historique constitue un film remarquable à tous points de vue : Mise en scène, scénario, interprétation. Sa réalisatrice, Maura Delpero a obtenu le Grand Prix à la Mostra de Venise 2024 et son film Vermiglio, du nom d’un petit village de montagne dans le Trentin, représentera l’Italie aux prochains Oscars à Hollywood.

Enfin, lors de cette soirée sera lu le palmarès des 6 films en compétition.