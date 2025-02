Festival du cinéma italien de Bastia : un bel éclairage sur Galilée, « l’Essayeur »

Le Bastiais Didier Ottaviani (racines à St Pierre de Venaco) est agrégé de philosophie, Maître de conférences à l'École Normale Supérieure de Lyon et membre du Centre d'Études en Rhétorique, Philosophie et Histoire des Idées. Ayant consacré sa thèse de doctorat à la philosophie de Dante, étudiant le statut métaphysique de la lumière et les évolutions de la pensée du Poète sur cette question entre le Convivio et la Divine comédie, il est très souvent sollicité par la Dante bastiaise de Marie-Alexandra Colombani. L’an passé, toujours dans le cadre du Festival du cinéma italien, Didier Ottaviani avait donné une conférence intitulée « Politique et médecine chez Machiavel ».







Ce samedi, sous la coupole de la CdC, il s'est attaché à faire mieux connaître un autre personnage italien illustre : Galileo Galilei, le légendaire mathématicien, physicien et astronome. Par ses études et ses nombreuses expériences sur l’équilibre et le mouvement des corps solides, notamment leur chute, leur translation rectiligne et leur inertie, Galilée a posé les bases de la mécanique avec la cinématique et la dynamique. Il est considéré comme le fondateur de la physique qui s’est imposée comme la première des sciences exactes modernes.





Lors de cette passionnante conférence, Didier Ottaviani a pointé le petit bout de la lorgnette sur un texte bien particulier de l’astronome, publié en 1623 : Il Saggiatore. « Ce texte a été écrit en 1623 suite aux polémiques nées des discussions sur trois comètes apparues en 1618 », explique Didier Ottaviani, « Il Saggiatore est un texte particulier dans l’œuvre galiléenne car, loin de présenter les principales avancées de son auteur, il s’agit d’un ouvrage polémique, qui cherche moins à établir une théorie scientifique qu’à répondre aux accusations violentes de ses détracteurs par une stratégie d’écriture minutieuse, dont le but véritable est de défendre en creux le système copernicien ». Le texte de Galilée est une réponse à la polémique créée par le traité sur les comètes écrit en 1618 par le jésuite mathématicien Orazio Grassi de l’Université pontificale grégorienne. Galilée décrit faussement les comètes comme des rayons lumineux et non comme de vrais objets célestes. «Cela lui permet, sans vraiment le dire, d’affirmer la rotation de la terre ». Son objectif premier était ainsi de ridiculiser Orazio Grassi. Dans cet ouvrage, il énonce la mathématisation de la physique, développe une théorie sur les comètes, les présentant comme des phénomènes météorologiques. Il pourra publier ce texte très controversé grâce à son ami le cardinal Barberini, futur pape Urbain VIII. «Il s’agit là d’une merveille d’écriture rhétorique. Celui qui est pour moi, le père de la science moderne, utilise la stratégie de l’écriture voilée. C’est un digne héritier des spécialistes de la philosophie médiévale et de la Renaissance ».





Le conférencier aura l’occasion de séduire de nouveau le public d’ici quelques semaines, toujours à Bastia. « La ville est culturellement très dynamique et il y a ici moyens de faire des choses avec des gens passionnés ».

Le 3 avril prochain, il nous présentera un autre personnage captivant lors d’une conférence sur « Le voyage de chez Montaigne ».

En mai, dans « Histoire(s) en mai », invité par Linda Piazza, la directrice de la bibliothèque patrimoniale, il interviendra le 15 lors d’une déambulation gastronomique sur « La nourriture de Montaigne ». On le retrouvera le 16 pour une conférence. Auparavant, le 14, il sera aux côtés de Pierre-Yves Quiviger qui viendra dédicacer son livre « Une philosophie du vin ».

Les 9, 10 et 11 juin, dans le cadre de l’année Paoli, Didier Ottaviani sera l’hôte de l’IRA de Bastia pour un colloque international ayant pour thème « Délibération aristotélicienne et réflexion démocratique grecque » avec des spécialistes de ce pays de la méditerranée et du Canada. Nous aurons l’occasion d’en disserter !