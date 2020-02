Festival du cinéma italien de Bastia : Angèle Chavazas, la photographe authentique…

Angèle n’est pas une inconnue dans le métier puisqu’on la voit souvent, un appareil photo en bandoulière courir le sujet pour nos confrères de CM. La photographie de presse est une chose, la photographie d’art, une autre. Aussi Angèle, entre deux reportages, part elle à la recherche de « modèles ». Elle n’a pas appris sur le tas, mais dans une école spécialisée de Nîmes. Sa spécialité : les portraits, les paysages. «Les organisateurs m’ont laissé libre du choix » explique t-elle. «Comme cette édition était un hommage aux femmes j’ai accroché quelques photos faites voilà plusieurs mois : des femmes chocolats ». Et force est de constater que cette matière, le chocolat, met joliment en avant le nu. Un nu artistique, sensuel, romantique qui n’a rien de vulgaire. «J’avais fait ces photos voilà 2 ans mais je ne les avais jamais exposées. C’est toujours un peu délicat ici. Il n’y a pourtant rien d’agressif ni de vulgaire, ces 4 femmes apparaissent comme des statues ». Angèle propose aussi d’autres beaux clichés : des paysages, des vues…des photos toujours authentiques, sans trucage ni retouches. «Je n’effectue jamais de retouches sur mes photos avec quelques logiciels que ce soit. Mes photos sont prises à un instant T que je choisis, que j’estime être le bon». Parmi les photos exposées ont trouve aussi celles de Thomas Popowski, 3 jolis paysages. «Thomas n’est pas un professionnel de la photo, il est gynéco de métier. Mais ses photos sont superbes, elles se rapprochent de moi. Nous avons fait une expo en Allemagne. Lui permettre d’exposer c’est ma manière à moi de prouver qu’un amateur peut détenir de belles qualités ». Pas de nom à cette expo du théâtre, ni de légendes d’ailleurs sous les photos. «Je ne donne jamais de noms aux photos afin que les gens puissent se les approprier et les baptiser d’un nom propre à eux. Chacun interprète mes photos à sa façon et lui donne un titre».