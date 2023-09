Festival de surf du Ruppione : une belle compétition et un bilan très positif

Championne de Corse en catégorie moins de 18 ans, la jeune Caroline Leca du Capo surf club, coaché par François Santoni, a confirmé son statut de révélation féminine du moment qui incarne un bel espoir pour l'île, et qui à 16 ans à peine va participer aux championnats de France en octobre. Petit focus chez les plus jeunes : Thomas Ragache vainqueur chez les moins de 12 ans est très prometteur à 10 ans, de même que Emillian Planas, tout juste âgé de 8 ans, qui a fini 3e de la même catégorie. La relève est donc assurée dans le petit monde du surf corse. Yann tient particulièrement à remercier les participants et le public qui ont fait de ce week-end un moment d’exception et particulièrement les bénévoles “qui ont montré une fois de plus que le monde associatif a encore de beaux jours devant lui grâce à ses passionnés. Pour moi ce qui compte c’est le partage, le surf, les moments en famille,la passion, finalement tout ce que nous avons eu ce week-end” se réjouit-il. “Le pari avec Thomas était de faire de cette deuxième édition une réussite pour pouvoir lancer notre association et la structurer, pour pouvoir peut-être un jour monter un club et développer le surf du Ruppione. Cela nous permettra également d'organiser d'autres manifestations, notamment sur la sensibilisation à l'élément qui est la mer, l'écosystème, mais aussi le paddle, le kayak et plein d’autres choses liées à la mer. Aujourd’hui on se dit qu’on est sur la bonne voie, on est rassurés : les conditions météo, les sourires, les parents fiers et satisfaits, et le super public, c’est que du bonheur !”.



Leur réussite du Festival ouvre désormais de belles perspectives pour l’avenir, et il est en bonne voie pour devenir un événement incontournable en Corse pour tous les amateurs de surf, sur les vagues ou sur le sable.





Crédits photo : Gilles Perez, Antoine Baptiste Fedi, Dominique Albetrina