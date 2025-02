Festival Invernale 2025 : la Balagne au rythme des musiques du monde

Alors que l’hiver offre une parenthèse de calme en Balagne, le festival Invernale propose, du 14 au 22 février, une semaine de concerts et d’échanges autour des musiques traditionnelles. Organisé par l’association Rencontres de Musique Classique et Contemporaine (RMCC), cet événement veut faire vivre la culture au-delà de la saison estivale en offrant un espace de rencontre entre artistes et public.



Cette année, la programmation fait la part belle aux musiciens insulaires, avec des concerts de I Maistrelli, Quintina, Una Fiara Nova et Tarraniu, qui se produiront notamment au Spaziu Edmond Simeoni à Lumiu et Calenzana. Chaque formation apportera sa propre vision du répertoire traditionnel, entre héritage et réinterprétations contemporaines.



Mais Invernale ne se limite pas aux concerts. L’événement met également un accent fort sur la transmission des savoirs musicaux, avec des stages dédiés à deux piliers de la tradition musicale corse : la polyphonie et la cetera. Le premier sera animé par des chanteurs reconnus comme Ceccè Acquaviva, Stéphane Serra et Jean Sicurani, tandis que le second sera encadré par Henri Agnel, spécialiste de cet instrument à cordes pincées.



Un festival ancré dans le territoire

Créée pour favoriser l’accès à la culture en dehors des grands rendez-vous estivaux, Invernale s’inscrit dans une démarche plus large portée par RMCC. L’association, qui organise également les Rencontres de Calenzana et des académies musicales, mène un travail de fond pour rendre la musique accessible à tous, y compris dans les villages reculés de Balagne. « Nous voulons toucher un public plus large en proposant des concerts gratuits ou à tarifs accessibles, mais aussi en renforçant notre travail avec les scolaires », explique l’association. Actuellement, RMCC intervient déjà dans 19 villages, où elle propose des actions éducatives et des collaborations avec des artistes en résidence.