Festival Arte Mare : Une très bonne note à … Sol !

Sol (Chantal Lauby), célèbre interprète de Tango argentin, vit à Buenos-Aires depuis de nombreuses années. Derrière son tempérament excessif et son sourire incandescent, la Diva cache une blessure dont elle ne s’est jamais réellement remise : la perte de son fils unique, Raphaël, avec qui elle avait rompu tout lien. Elle décide de se rendre à Paris dans l’espoir de rencontrer enfin Jo, son petit-fils de 7 ans, né de l’union de Raphaël et d’Eva, sa belle-fille, qu’elle ne connaît pas. Mais face à eux, Sol prend peur et prétend être là pour louer le studio situé sur leur palier. Dès lors, elle va tout faire pour apprivoiser ses nouveaux voisins…

On connaissait le jeu d’actrice de Jézebel Marques (Les Intouchables, Lola et ses frères, Tout ce qui brille, Si j’étais un homme…), on savoure ici sa réalisation, entourée de très bons acteurs.

CNI a rencontré la réalisatrice…