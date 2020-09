Festival Arte Mare : «Les monstres attaquent»

«C’est une édition de combat » annonce tout de go la présidente Michèle Corrotti. «On n’aurait jamais pensé ouvrir cette édition dans ces conditions drastiques. On est au festival COVID avec tous les désagréments et restrictions que cela implique. Il y a un protocole à respecter et notre présence sera forcement allégée au théâtre de Bastia avec des jauges réduites. La plus grande partie des projections se fera au cinéma Le Régent. Fabriquer ce festival dans ces conditions n’est pas réjouissant et j’espère qu’on en fera une fête du cinéma ».

Prémonition ? En tout cas le thème de cette année colle avec l’actualité : «Les monstres attaquent », tels ces maudits virus !

« Avec ce thème, le festival le plus ancien de l’île aborde une thématique qui irrigue tous les genres cinématographiques, du drame social à la science fiction » souligne Michèle Corrotti. «Axés sur la condition féminine, les problématiques économiques nord-sud, l’immigration, les échanges transculturels…, la compétition et le panorama méditerranéens mettront à l’honneur les jeunes créateurs et les cinéastes confirmés de Corse et du Mare nostrum»

Et autour d’eux, des invités passionnants, artistes, journalistes, écrivains : Catherine Frot, l’invitée d’honneur, Alberto Testone, Charlotte Bouteloup, Alexis Manenti, Jan Kounen, Christophe Bourseiller, Jean-Jacques Beineix, Natacha Régnier, Frédéric Farrucci, Cédric Kahn, Maïwenn…

De monstres, il sera déjà question au cours du grand débat d’ouverture conduit par l’incontournable Christophe Bourseiller, en partenariat avec la cinémathèque de Corse, sur « Les affreux de l’histoire » en compagnie de Bruno Fuligni, Antoine Albertini, Hélios Azoulay, Clémentine Portier-Kaltenbach et Philippe di Folco.





Arte Mare ce sont aussi les différentes compétitions : film méditerranéen, film corse, écoles de cinéma… les avant-premières, une sélection de films pour la jeunesse, la programmation des Nuits Med, de l’Université des médias et de la culture en Méditerranée, le Prix Ulysse, remis cette année à l’écrivain Mathias Énard et à Maylis Besserie pour son premier roman, des expositions, des rencontres, des soirées musicales et de nombreux des invités du monde du cinéma et de la littérature dont Jean-Pierre Améris, Cédric Khan, Samir Guesmi, Farid Bentoumi, Aitor Arregi …





Les films

« La Monstrueuse Parade », titre original Freaks, de Tod Browning en 1932

« Elephant Man » de David Lynch (1980)

« I Mostri » de Dino Risi (1963)

« Le Labyrinthe de Pan » de Guillermo del Toro (2006)

« The Hitch-Hiker”” d’Ida Lupino (1953)

« Vipère au poing» de Philippe de Broca, doublée en langue corse (2004) dans une Traduction et une adaptation de Patrizia Gattaceca.

« L’homme qui rit » de Jean-Pierre Améris (2012)

« Roberto Succo» de Cédric Khan (2001)

« Gisèle Kérozène » de Jan Kounen (1989)

« L’emmurée vivante » de Lucio Fulci (1977)

« Roma Fantastica » documentaire de Luigi Cozzi

« Dr Jeckyll and Sister Hyde» de Roy Ward Baker (1971)

« Petit vampire » de Joann Sfar, film d’animation de 2020

« Chien pourri à Paris » de Davy Durand, Vincent Patar, Stéphane Aubier. Film d’animation de 2020





Les invités de la thématique

Frédérique Balbinot, responsable du Théâtre de Bastia, directrice adjointe des affaires culturelles

Laurent Delmas, journaliste et critique de cinéma.

Cédric Kahn, réalisateur

Jan Kounen, réalisateur, scénariste et producteur français.

Nicolas Stanzick, journaliste aux Cahiers du cinéma et à Playboy.

Jean-Pierre Améris, diplômé de l’IDHEC, réalisateur.

Dominique Landron, chroniqueur et critique cinéma sur France Bleu / RCFM et Corse-Matin.

Laurent Simonpoli, responsable de programme en charge de la Fiction à France 3 Corse ViaStella.

Alain Luciani, animateur des Cine'Marti, regards sur le cinéma, à la Bibliothèque Municipale.