Festa paisana à Ville-di-Petrabugno : La bonne idée de sortie

Rédigé par Charles Monti le Samedi 29 Juin 2019 à 14:13

D'accord il faisait chaud Mais la bonne sortie du jour en ce samedi de canicule se situait sur les hauteurs de Ville-di-Petrabugno qui une fois de plus célébrait sa Festa Paisana. Après la fraicheur du début de matinée c'est en soirée qu'il fallait y être pour s'mprégner de l'ambiance de cette festa qui fait la part belle aux produits nustrali, aux savoir-faire de nos artisans et à la chaude cordialité qui s'exprime de stands en stands. En tout cas, cette énième édition de A Festa Paisana n'a pas failli à la règle et ses échos devaient retentir jusqu'à tard dans la nuit sur les hauteurs è Vlle di Petra bugno.

Quelques images de cette belle Festa à l'heure où elle s'ébrouait à peine

