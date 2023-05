Fest'Isula : ce 14 mai Pietrosella célèbre la nature

La fête de la nature a lieu chaque année, en mai, autour de la journée mondiale de la biodiversité. Cette année encore la commune de Pietrosella y participe en proposant en partenariat avec associations, institutions et artisans locaux une journée festive afin "d'éveiller les consciences de manière positive, en valorisant cette nature pour mieux la protéger.""A travers cet évènement nous souhaitons mettre en valeur les projets de ceux qui tirent leplus beau de la nature Corse pour réaliser des créations originales, insulaires, qualitativeset respectueuses de l’environnement." indique la municipalité qui propose un programme étoffé pour le dimanche 14 mai. A cette occasion gastronomes, maraichers, artisans, associations, institutions, conférenciers, auteurs, réalisateurs, créateurs, producteurs et défenseurs de la nature se côtoieront dans la pinède de l'Isolella pour célébrer et protéger la nature corse.Au programme nettoyage de plage, espace culturel avec la médiathèque de Pietrosella, troc de semis et plantes, construction de cabanes, d’herbiers, éveil des sens, art végétal, art de récupération, tables rondes, ateliers éducatifs et créatifs pour tous.Cette année parmi les nouveautés et animations phares on retrouve des ateliers également à destination des adultes : « La fresque du climat » pour comprendre les enjeux climatiques (sur inscription uniquement), débat et échanges sur la thématique de la « valorisation des déchets ».Rendez-vous dimanche 14 mai à l'Isolella de 14h à 18hEntrée libre et activités gratuites.Programme complet disponible sur le site www.pietrosella.fr